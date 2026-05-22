Nová Starbucks kaviareň vyrástla v Žiline
HSF System SK dokončilo prvý Starbucks Drive Thru na Slovensku aj v Česku.
Autor OTS
Žilina 22. mája (OTS) - Stavebná spoločnosť HSF System SK z medzinárodnej stavebnej skupiny HSF System dokončila výstavbu vôbec prvej kaviarne Starbucks s konceptom Drive Thru na Slovensku aj v Českej republike. Nový podnik vznikol v areáli obchodného centra Klokan v jednej z najvyťaženejších častí Žiliny. Investorom výstavby bola spoločnosť MC Štadión z developerskej skupiny KLM real estate.
Objekt je funkčne rozdelený na odbytovú časť pre zákazníkov, barovú (kuchynskú) časť a nevyhnutné technologické a sociálne zázemie. Súčasťou realizácie je aj špecifický obslužný jazdný pruh „Drive Thru“, ktorý umožňuje objednávanie a výdaj tovaru priamo do vozidla a zvyšuje celkovú plynulosť prevádzky. „Nová jednopodlažná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom predstavuje moderný objekt, ktorý spája kvalitné architektonické riešenie, technologickú inováciu a ekologický prístup k výstavbe, pričom vytvára komfortné zázemie pre zákazníkov aj efektívne podmienky pre prevádzku,“ uviedol Peter Guoth, obchodný riaditeľ HSF System SK.
Zastavaná plocha objektu predstavuje 208,60 m2, celková úžitková plocha 168,14 m2 a obostavaný priestor 1 043,00 m3. Konštrukčne je objekt tvorený kombináciou murovaného systému a montovaného železobetónového skeletu so stĺpmi a prievlakmi, ktorý je založený na železobetónových pätkách a pásoch. „Architektonické riešenie pracuje s modernými materiálmi a rešpektuje korporátnu identitu značky pri zachovaní vysokých estetických aj technických štandardov,“ popisuje Tomáš Mydlo, výrobný riaditeľ HSF System SK.
Obvodový plášť tvorí kontaktný zatepľovací systém v kombinácii s hliníkovým preskleným systémom s izolačným trojsklom. Vizuálny charakter objektu dopĺňa drevený a hliníkový kazetový obklad, ktoré dotvárajú moderný a zároveň prírodný vzhľad stavby. Strešná konštrukcia je riešená ako plochá jednoplášťová strecha s fóliovou hydroizoláciou zaťažená stabilizačnou vrstvou riečneho štrku. Vnútorné priestory sú realizované zo sadrokartónových priečok s vloženou izoláciou, pričom podlahy tvoria vláknobetónové dosky s finálnou keramickou nášľapnou vrstvou.
Technologické vybavenie objektu zahŕňa moderný VRF systém vykurovania a chladenia s tepelným čerpadlom vzduch–vzduch, pričom vnútorné kazetové jednotky zabezpečujú komfort v odbytovej časti. Vzduchotechnika je riešená centrálne rekuperačnou jednotkou umiestnenou na streche objektu, doplnenou o lokálne odsávanie v hygienických a kuchynských priestoroch.
Súčasťou projektu boli aj spevnené plochy a areálové úpravy. Prístupové komunikácie a manipulačné plochy sú realizované z asfaltobetónu a cementobetónu s ohľadom na vysoké mechanické zaťaženie. Odvodnenie areálu je riešené prostredníctvom odlučovača ropných látok (ORL) s následným odvádzaním dažďových vôd do vsakovacích blokov. „Sadové úpravy sú navrhnuté s dôrazom na mikroklimatickú, estetickú, reprezentačnú, sprievodnú a hygienickú funkciu zelene, pričom výber vegetácie bol prispôsobený klimatickým zmenám a pôsobeniu biotických aj abiotických faktorov,“ dopĺňa Tomáš Mydlo.
