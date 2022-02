Nová stratégia pre prístup k normám posilní konkurencieschopnosť EÚ

Brusel 2. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predložila novú stratégiu normalizácie pre prístup k normám v rámci jednotného trhu EÚ, ako aj na celom svete.



K stratégii eurokomisia pripojila aj návrh na zmenu nariadenia o normalizácii, správu o jeho vykonávaní a ročný pracovný program Únie pre európsku normalizáciu na rok 2022.



Cieľom novej stratégie je posilniť globálnu konkurencieschopnosť EÚ, dosiahnuť odolné, zelené a digitálne hospodárstvo a začleniť demokratické hodnoty do technologických aplikácií.



Komisia pripomenula, že normy sú základom jednotného trhu EÚ a globálnej konkurencieschopnosti. Pomáhajú výrobcom zabezpečiť interoperabilitu výrobkov a služieb, znížiť náklady, zlepšiť bezpečnosť a podporiť inovácie. Sú neviditeľné, ale zároveň sú základnou súčasťou každodenného života: či už ide o frekvencie wi-fi, hračky, lyžiarsky výstroj.



"Normy sú vyjadrením dôvery v to, že tovar alebo služba sú vhodné na daný účel, sú bezpečné a neohrozia ľudí ani životné prostredie. Dodržiavanie harmonizovaných noriem je zárukou toho, že výrobky sú v súlade s právnymi predpismi EÚ," uvádza sa v správe eurokomisie.



EK spresnila, že bez európskych noriem nemožno dosiahnuť ambície EÚ zamerané na klimaticky neutrálne, odolné a obehové hospodárstvo. Ak chce EÚ zostať globálnym tvorcom noriem, musí zanechať výraznú globálnu stopu v normalizačných činnostiach. Stanovením globálnych noriem EÚ vyváža svoje hodnoty a poskytuje európskym spoločnostiam významnú výhodu prvenstva.



"Zabezpečenie ochrany údajov v oblasti umelej inteligencie alebo ochrana mobilných zariadení pred napadnutím sú založené na normách a musia byť v súlade s demokratickými hodnotami EÚ. Normy potrebujeme aj pri dôležitých investičných projektoch, ako sú investície do vodíka alebo batérií, a pri zhodnocovaní investícií do inovácií. Prostredníctvom noriem poskytujeme spoločnostiam EÚ významnú výhodu prvenstva," opísala situáciu výkonná podpredsedníčka EK pre digitalizáciu Margrethe Vestagerová v správe pre médiá.



Predložená stratégia navrhuje päť kľúčových súborov opatrení: predvídať, stanovovať priority a riešiť potreby v oblasti normalizácie v strategických oblastiach; zlepšiť riadenie a integritu európskeho systému normalizácie; posilniť vedúce postavenie Európy v oblasti globálnych noriem; podporovať inovácie a Pripraviť ďalšiu generáciu odborníkov na normalizáciu.



Harmonizovaná norma je európska norma, ktorú vypracovala uznaná európska normalizačná organizácia (CEN, CENELEC alebo ETSI) na základe žiadosti eurokomisie. Po schválení sa tieto normy stávajú súčasťou právnych predpisov EÚ a výrobcom na jednotnom trhu, ktorí ich používajú, poskytujú predpoklad zhody s požiadavkami právnych predpisov EÚ, čo pomáha znižovať náklady najmä pre malé podniky.



