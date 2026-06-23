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Nová turbína v P. Bystrici posilní stabilitu elektrizačnej sústavy
Spoločnosť UCED, energetická divízia českej skupiny Creditas, investovala do modernizácie turbíny viac ako 11,5 milióna eur.
Autor TASR
Považská Bystrica 23. júna (TASR) - Výrazne lepšie parametre, vyšší výkon a účinnosť prináša nová plynová turbína v spoločnosti Tepláreň Považská Bystrica. Spoločnosť UCED, energetická divízia českej skupiny Creditas, investovala do modernizácie turbíny viac ako 11,5 milióna eur. Informoval o tom riaditeľ Teplárne Považská Bystrica Pavel Bárdoš.
Tepláreň patrí medzi najväčšie energetické zdroje založené na kombinovanej výrobe elektriny a tepla na Slovensku. Paroplynový cyklus dokáže pokryť spotrebu tepla viac ako 8500 domácností a zároveň zabezpečovať dodávky firmám v priemyselnej zóne v Považskej Bystrici.
Tepláreň so zmodernizovanou turbínou je dôležitým zdrojom pre stabilitu slovenskej elektrizačnej sústavy a pomáha spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava udržiavať rovnováhu v prenosovej sústave. V prípade najnovšej investície ide o vylepšenú verziu turbíny, ktorá v paroplynovej elektrárni spoľahlivo fungovala od roku 2010.
Elektráreň v Považskej Bystrici pracuje prakticky nepretržite až 8400 hodín ročne. Turbína prechádza každoročnou údržbou a po každých 50.000 prevádzkových hodinách generálnou opravou. Pri pravidelnej starostlivosti je životnosť zariadenia 15 až 20 rokov.
Tepláreň v Považskej Bystrici patrí do portfólia UCED od polovice roka 2024, keď bola súčasťou akvizície poprednej slovenskej energetickej skupiny GGE, ktorá prešla rebrandingom na UCED Slovensko.
„Pre UCED bola investícia do GGE strategická a dlhodobá. Na slovenskom trhu sa chceme ďalej rozvíjať a rásť," doplnil finančný riaditeľ UCED Richard Holešinský. Ambície spoločnosti potvrdzuje aj nedávne sprevádzkovanie najväčšieho batériového úložiska na Slovensku v areáli elektrárne s výkonom 10 MW a kapacitou 16,7 MWh.
Tepláreň patrí medzi najväčšie energetické zdroje založené na kombinovanej výrobe elektriny a tepla na Slovensku. Paroplynový cyklus dokáže pokryť spotrebu tepla viac ako 8500 domácností a zároveň zabezpečovať dodávky firmám v priemyselnej zóne v Považskej Bystrici.
Tepláreň so zmodernizovanou turbínou je dôležitým zdrojom pre stabilitu slovenskej elektrizačnej sústavy a pomáha spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava udržiavať rovnováhu v prenosovej sústave. V prípade najnovšej investície ide o vylepšenú verziu turbíny, ktorá v paroplynovej elektrárni spoľahlivo fungovala od roku 2010.
Elektráreň v Považskej Bystrici pracuje prakticky nepretržite až 8400 hodín ročne. Turbína prechádza každoročnou údržbou a po každých 50.000 prevádzkových hodinách generálnou opravou. Pri pravidelnej starostlivosti je životnosť zariadenia 15 až 20 rokov.
Tepláreň v Považskej Bystrici patrí do portfólia UCED od polovice roka 2024, keď bola súčasťou akvizície poprednej slovenskej energetickej skupiny GGE, ktorá prešla rebrandingom na UCED Slovensko.
„Pre UCED bola investícia do GGE strategická a dlhodobá. Na slovenskom trhu sa chceme ďalej rozvíjať a rásť," doplnil finančný riaditeľ UCED Richard Holešinský. Ambície spoločnosti potvrdzuje aj nedávne sprevádzkovanie najväčšieho batériového úložiska na Slovensku v areáli elektrárne s výkonom 10 MW a kapacitou 16,7 MWh.