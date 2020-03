Nová vláda by mala urobiť inventarizáciu regulácií maloobchodu

Bratislava 4. marca (TASR) - Nová vláda by mala urobiť inventarizáciu regulácií v maloobchode. Uviedol to v rámci konferencie o obchode New Retail Summit 2020 v Bratislave Martin Katriak, prezident Zväzu obchodu (ZO) SR.



Ako Katriak ďalej uviedol v reakcii na sobotňajšie (29. 2.) parlamentné voľby, týka sa podľa neho regulácií v obchode vo všeobecnosti, ako aj regulácie týkajúcej sa minimálnej mzdy.



"Tak ako to bolo pri minimálnej mzde robené doteraz, každé zvyšovanie minimálnej mzdy (bez jej krytia vo výnosoch) znamená potenciálnu likvidáciu podnikateľa v obchode," dodal Katriak.