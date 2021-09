Nová vlna pandémie zasiahla Vietnam, ekonomika rekordne poklesla

Hanoj 29. septembra (TASR) – Ekonomika Vietnamu zaznamenala v 3. kvartáli rekordný pokles, pod čo sa podpísala ďalšia vlna pandémie nového koronavírusu. V dôsledku rýchleho nástupu infekcií vláda prijala rozsiahle obmedzenia vo viacerých sektoroch a takmer všetky zaznamenali pokles.



Podľa v stredu zverejnených údajov štatistického úradu klesol hrubý domáci produkt (HDP) Vietnamu v 3. štvrťroku v medziročnom porovnaní o 6,17 %. To je najväčší pokles ekonomiky od začatia evidovania príslušných údajov.



Najväčší pokles evidoval sektor služieb, o 9,28 %. Klesli aj priemysel a stavebníctvo, zhruba o 5 %. Naopak, sektor poľnohospodárstva vzrástol, avšak iba o 1 %.



„Pandémia nového koronavírusu ťažko zasiahla všetky aspekty ekonomiky, pričom z pohľadu produkcie viaceré kľúčové mestá a oblasti zaviedli prísny lockdown," uviedol štatistický úrad. Ten zvyčajne zverejňuje kvartálne výsledky tesne pred ukončením príslušného obdobia, pričom údaje sa následne často revidujú.



Úrad revidoval aj údaje za 2. kvartál, a to mierne smerom nadol. Pôvodne uvádzal rast na úrovni 6,61 %, najnovšie ho upravil na 6,57 %.



Po väčšinu minulého roka Vietnam pandémiu nového koronavírusu úspešne zvládal, od apríla tohto roka však zaznamenáva nárast infekcií. Do dnešných dní eviduje Vietnam 770.000 prípadov infekcií a takmer 18.940 mŕtvych, väčšinou v Ho Či Minovom Meste, najväčšom meste krajiny. To prinútilo vládu prijať prísne obmedzenia v mnohých priemyselne významných oblastiach. Po tlaku podnikateľov a investorov, ktorí vláde pohrozili, že budú nútení presunúť svoje aktivity mimo Vietnamu, začala vláda v posledných dňoch obmedzenia postupne uvoľňovať.



Oficiálna vládna prognóza tohtoročného vývoja ekonomiky uvádza rast na úrovni 6,5 %. V polovici septembra však minister plánovania a investícií uviedol, že počíta s rastom iba o 3,5 až 4 %.



Podľa analytikov z Oxford Economics má Vietnam pravdepodobne to najhoršie za sebou a výsledky za 4. kvartál by mali byť lepšie. Na druhej strane, problémy v logistike a dodávateľských reťazcoch naďalej pretrvávajú a Oxford Economics počíta s tým, že súčasný odhad vývoja vietnamskej ekonomiky za tento rok bude revidovať smerom nadol. Momentálne počíta s rastom na úrovni 5,4 %.