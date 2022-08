Nová výstavba domov v USA sa v júli prudko spomalila

Washington 16. augusta (TASR) - Nová rezidenčná výstavba v USA v júli klesla oveľa prudšie, než sa očakávalo, a bola najslabšia za takmer 1,5 roka. To signalizuje, že trh s bývaním by mohol pokračovať v poklese aj v 3. kvartáli.



Počet začatých stavieb domov v júli padol o 9,6 % a v prepočte na celý rok na sezónne upravenej báze dosiahol 1,446 milióna obytných jednotiek po revidovaných 1,599 milióna (pôvodne 1,559 milióna) v júni, uviedlo americké ministerstvo obchodu. To bolo najmenej od februára 2021. Ekonómovia počítali so znížením celoročného tempa na 1,540 milióna obytných jednotiek .



Správa ministerstva obchodu tiež ukázala, že počet nových stavebných povolení v júli klesol o 1,3 percenta a v prepočte na celý rok dosiahol 1,674 milióna.