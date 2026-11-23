< sekcia Ekonomika
Nová výzva má priniesť 1000 miest v jasliach, ďalšia zníži poplatky
Zároveň sa v niektorých jasliach znížia poplatky pre rodičov o 200 eur.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Na Slovensku má pribudnúť 1000 nových miest v jasliach, čím sa ich počet zvýši o viac ako štvrtinu. Zároveň sa v niektorých jasliach znížia poplatky pre rodičov o 200 eur. O výzvach v celkovej hodnote 41 miliónov eur z európskych zdrojov v pondelok na tlačovej konferencii informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD).
Výzva za 16,5 milióna eur, ktorú minister v pondelok oficiálne podpísal, sa má týkať výstavby alebo rekonštrukcie budov jaslí s podmienkou vytvorenia 1000 nových miest. Prvá uzávierka žiadostí bude 1. marca 2027, pričom sa môžu zapojiť verejní aj súkromní poskytovatelia. Ako priblížil generálny riaditeľ sekcie riadenia programov EÚ rezortu Viliam Michalovič, nové miesta by tak mohli pribúdať v rokoch 2028 - 2029.
Druhá výzva za 24,65 milióna eur je už v štádiu vyhodnocovania, prišlo 85 žiadostí. Jasle, ktoré dostanú peniaze na platy opatrovateliek, sa pritom budú musieť zaviazať znížiť poplatok pre rodičov o 200 eur. Ministerstvo odhaduje, že náklady na jedno dieťa v jasliach sú v súčasnosti približne 365 eur mesačne.
„Práve cez tieto výzvy chceme zabezpečiť jednak fyzickú dostupnosť jaslí a jednak aj finančnú dostupnosť jaslí. Pretože 66 percent poskytovateľov v našom prieskume uviedlo ako najväčší problém cenovú bariéru, že jednoducho rodičia si jasle nemôžu dovoliť,“ vysvetlil Tomáš s tým, že ide o dobrú správu pre rodičov, ktorí by chceli nastúpiť do práce skôr. Zdôraznil však, že sa nechystá žiadne skracovanie materskej dovolenky ani trvanie obdobia, kedy je možné poberať rodičovský príspevok.
Na Slovensku je podľa ministerstva 208 jaslí, v ktorých je 3750 miest. „Vychádza nám to 2,5 miesta na 100 detí na celé Slovensko. Najväčší problém Slovenska však je, že dostupnosť je nerovnomerne rozložená. Napríklad v Prešovskom kraji, kde sa rodí najviac detí, je tá dostupnosť len necelé jedno miesto na 100 detí,“ priblížil Tomáš. Pri vyhodnocovaní výzvy sa podľa Michaloviča nebude brať do úvahy priamo región, ale nedostatok kapacity v okolí zaváži.
Výzva za 16,5 milióna eur, ktorú minister v pondelok oficiálne podpísal, sa má týkať výstavby alebo rekonštrukcie budov jaslí s podmienkou vytvorenia 1000 nových miest. Prvá uzávierka žiadostí bude 1. marca 2027, pričom sa môžu zapojiť verejní aj súkromní poskytovatelia. Ako priblížil generálny riaditeľ sekcie riadenia programov EÚ rezortu Viliam Michalovič, nové miesta by tak mohli pribúdať v rokoch 2028 - 2029.
Druhá výzva za 24,65 milióna eur je už v štádiu vyhodnocovania, prišlo 85 žiadostí. Jasle, ktoré dostanú peniaze na platy opatrovateliek, sa pritom budú musieť zaviazať znížiť poplatok pre rodičov o 200 eur. Ministerstvo odhaduje, že náklady na jedno dieťa v jasliach sú v súčasnosti približne 365 eur mesačne.
„Práve cez tieto výzvy chceme zabezpečiť jednak fyzickú dostupnosť jaslí a jednak aj finančnú dostupnosť jaslí. Pretože 66 percent poskytovateľov v našom prieskume uviedlo ako najväčší problém cenovú bariéru, že jednoducho rodičia si jasle nemôžu dovoliť,“ vysvetlil Tomáš s tým, že ide o dobrú správu pre rodičov, ktorí by chceli nastúpiť do práce skôr. Zdôraznil však, že sa nechystá žiadne skracovanie materskej dovolenky ani trvanie obdobia, kedy je možné poberať rodičovský príspevok.
Na Slovensku je podľa ministerstva 208 jaslí, v ktorých je 3750 miest. „Vychádza nám to 2,5 miesta na 100 detí na celé Slovensko. Najväčší problém Slovenska však je, že dostupnosť je nerovnomerne rozložená. Napríklad v Prešovskom kraji, kde sa rodí najviac detí, je tá dostupnosť len necelé jedno miesto na 100 detí,“ priblížil Tomáš. Pri vyhodnocovaní výzvy sa podľa Michaloviča nebude brať do úvahy priamo región, ale nedostatok kapacity v okolí zaváži.