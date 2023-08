Nová výzva má priniesť elektrobusy a vodíkové autobusy

Nováky/Prievidza 25. augusta (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyhlásilo v poradí 13. výzvu z Programu Slovensko. Zameraná je na podporu verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami. Vyhlásenie výzvy oznámil minister investícií Peter Balík počas piatkového pracovného výjazdu na hornej Nitre.



Transformácia regiónov je podľa neho jednou zo zásadných výziev, ktorým čelí nielen Slovensko, ale aj iné európske krajiny. Európska únia na to poskytla osobitné prostriedky vo Fonde na spravodlivú transformáciu, ktorý má pomôcť najdotknutejším regiónom. Sú to najmä banské regióny či regióny, kde bol dlhodobo pilierom ekonomiky ťažký priemysel.



"Z fondu, ktorý je súčasťou nového eurofondového Programu Slovensko, sme už v júni vyhlásili vôbec prvú výzvu z nových eurofondov. Som rád, že môžem na hornej Nitre oznámiť vyhlásenie ďalšej výzvy, vďaka ktorej do tohto regiónu, ale aj do Košického samosprávneho kraja (KSK), pribudnú nové elektrobusy a vodíkové autobusy. Moderné a ekologické formy verejnej dopravy tak dostávame aj do slovenských regiónov," doplnil Balík.



O podporu za takmer 37 miliónov eur sa môžu uchádzať žiadatelia s projektmi zameranými na udržateľnú verejnú osobnú dopravu - nákup elektrobusov a vodíkových autobusov, ale aj na budovanie potrebnej infraštruktúry, ako sú elektrické nabíjacie stanice a vodíkové čerpacie stanice. Prostriedky z výzvy budú môcť žiadatelia využiť aj na vybavenie do autobusov, ktoré prispeje k rozvoju inteligentných dopravných systémov.



Do výzvy sa môžu prihlásiť žiadatelia, ktorí svojimi projektmi rozvinú dopravné služby v regióne horná Nitra (okresy Prievidza a Partizánske) a vo vybraných okresoch Košického kraja (Košice I - IV, Košice-okolie a Michalovce). Keďže ide o podporu bezemisnej dopravy, úspešné projekty nad rámec príspevku z Fondu na spravodlivú transformáciu dofinancujú zo štátneho rozpočtu.