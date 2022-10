Nová výzva má priniesť rekonštrukciu a výstavbu zariadení pre seniorov

Bratislava 5. októbra (TASR) – V nasledujúcich rokoch by malo na Slovensku pribudnúť minimálne 126 zrekonštruovaných alebo novopostavených zariadení sociálnych služieb. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) otvorilo výzvu pre samosprávy, ale aj súkromné firmy financovanú z plánu obnovy v celkovej výške 192 miliónov eur. Na tlačovej konferencii o tom v stredu informoval premiér Eduard Heger (OĽANO) .



"Týmto pribudne ďalšia nová kapacita v ambulantných a pobytových sociálnych zariadeniach," povedal Heger. Keďže budú podporené aj menšie zariadenia, časť klientov súčasných zariadení sa podľa premiéra bude môcť premiestniť do zariadení rodinného typu. Minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) spresnil, že by malo ísť o 67 ambulantných zariadení sociálnych služieb, 43 nízkokapacitných pobytových zariadení s maximálnym počtom do 12 klientov a 16 sociálno-zdravotných zariadení s kapacitou do 30 miest.



Rezort v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou pripravil katalóg zariadení, ktorý by mohol žiadateľom uľahčiť prípravu projektu a pokiaľ ho využijú, nemuseli by pripravovať architektonickú štúdiu. To však nevylučuje prípravu vlastného projektu, pokiaľ bude spĺňať podmienky výzvy.



Výzva je podľa ministra nastavená tak, aby sa do nej mohol zapojiť každý záujemca. "Na poslednú chvíľu sme výzvu upravovali tak, aby sa mohli prihlásiť aj takí, ktorí momentálne takýto typ služby neposkytujú, ale chcú ju poskytovať," priblížil minister. V čase, keď bude o ich žiadosti rozhodnuté, však už takéto firmy musia mať všetky potrebné povolenia. Začiatok výstavby jednotlivých zariadení rezort očakáva v budúcom roku a využívanie služieb potom v roku 2024.