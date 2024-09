Novak: Kolísanie cien ropy sa napriek stavu na Blízkom východe mierni

Moskva 30. septembra (TASR) - Ruský vicepremiér Alexander Novak očakáva, že kolísanie cien ropy, ktoré vyvolalo napätie na Blízkom východe, ustúpi, keďže geopolitické riziká sú už zohľadnené v cene komodity. Povedal to v rozhovore pre televíziu Al Arabiya News. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Novak ďalej uviedol, že ruské hospodárstvo, ktoré zasiahli sankcie Západu, vydrží akýkoľvek tlak na cenové stropy na ruskú ropu.



"Dokážeme prežiť akúkoľvek cenu," povedal Novak v rozhovore, ktorý Al Arabiya News zverejnila v pondelok.



Ceny ropy sa v pondelok zvýšili v reakcii na eskaláciu napätia na Blízkom východe. To vyvoláva obavy o dodávky ropy z Perzského zálivu po útokoch Izraela na sily podporované Iránom v regióne.



"Udalosti, ktoré sa tu a teraz dejú na Blízkom východe, určite ovplyvňujú trh," povedal Novak.



"V predchádzajúcich týždňoch boli ceny (ropy) nestále. Myslím si, že veci sa vrátia do normálu," dodal.



Minulý týždeň cena kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla približne o tri %, zatiaľ čo v prípade americkej West Texas Intermediate sa znížila o približne o päť %, keďže obavy o dopyt vzrástli po tom, čo fiškálne stimuly Číny, druhej najväčšej svetovej ekonomiky a najväčšieho dovozcu ropy, nedokázali vyvolať dôveru na trhu.



Novak uviedol tiež, že Rusko bude pokračovať v spolupráci s Organizáciou krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) aj po roku 2025, kedy vyprší platnosť súčasnej dohody o obmedzení ťažby ropy rozšírenej skupiny, známej ako aliancia OPEC+.