Novak: OPEC+ bude pripravený zakročiť, ak si to situácia vyžiada

Moskva 8. decembra (TASR) - Skupina popredných svetových producentov ropy OPEC+ bude pripravená prijať rozhodnutie, ak si to situácia na trhu bude vyžadovať. Vyhlásil to v piatok ruský vicepremiér Alexander Novak. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Budeme analyzovať situáciu na trhu s ropou a v prípade potreby prijmeme vhodné rozhodnutia," povedal Novak novinárom.



Aliancia, ktorá združuje Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencov na čele s Ruskom, sa minulý týždeň dohodla na dobrovoľnom znížení dodávok na trhy v nasledujúcom roku o zhruba 2,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne, aby podporila stagnujúci trh s ropou.



Toto číslo zahŕňa aj predĺženie existujúcich dobrovoľných obmedzení dodávok Saudskej Arábie a Ruska v celkovom objeme 1,3 milióna barelov denne. Podľa Novaka to umožní producentom prekonať obdobie nízkeho dopytu v 1. štvrťroku 2024.



Toto rozhodnutie však nedokázalo stabilizovať ceny, ktoré síce v piatok popoludní vzrástli, ale za celý týždeň smerujú k poklesu o vyše 4 %.



Novakove komentáre nasledujú po skeptickom postoji ropných trhov, ktoré majú pochybnosti o tom, či sa dobrovoľné škrty zrealizujú v plnom rozsahu.



Saudská Arábia a Rusko, dvaja najväčší svetoví exportéri ropy, vo štvrtok (7. 12.) vyzvali všetkých členov aliancie OPEC+, aby sa pripojili k dohode o znížení produkcie pre dobro globálnej ekonomiky.



Novak tiež v piatok novinárom povedal, že situácia na trhu s ropou si vyžaduje spoločné plnenie dohodnutých rozhodnutí.



Kartel a jeho desať spojencov zo širšej aliancie OPEC+ zabezpečujú viac ako 40 % z globálnych dodávok ropy na trhy, čo predstavuje približne 43 miliónov barelov denne.