Novak: Plány G7 na strop pre cenu ruskej ropy povedú k výpadku trhu

Moskva 30. júna (TASR) - Plány skupiny G7 na stanovenie stropu pre ceny ruskej ropy povedú k výpadku dodávok na svetové trhy a prudkému nárastu cien pre európskych spotrebiteľov. Upozornila na to vo štvrtok Moskva. TASR správu prevzala z AFP.



"Ide o ďalší pokus zasahovať do trhových mechanizmov, čo môže viesť len k nerovnováhe na trhu," varoval podpredseda ruskej vlády Alexander Novak v televíznom vystúpení. Podľa neho to povedie k nedostatku komodity na trhu a ďalšiemu rastu jej cien, takže sa toto opatrenie obráti proti navrhovateľom, ako sa to stalo už viackrát.



Lídri skupiny G7, siedmich najbohatších krajín sveta sa minulý týždeň na summite dohodli, že budú pracovať na cenovom strope pre ruskú ropu, aby sa znížili príjmy Kremľa, v snahe zastaviť ofenzívu Moskvy na Ukrajine.



A hoci Západ už zaviedol proti Rusku viaceré balíky sankcií v reakcii na februárovú inváziu ruskej armády na Ukrajinu, zameranie sa na ropný priemysel predstavuje doteraz najväčšiu hrozbu pre ruskú ekonomiku.



A zatiaľ čo sa európske štáty snažia znížiť spotrebu ruských uhľovodíkov, Moskva sa snaží presmerovať dodávky energií do Ázie.



Novakovo varovanie prišlo v čase, keď prudký nárast cien ropy vyvoláva vo svete čoraz väčšie obavy.



Veľkí producenti z aliancie OPEC+ na čele so Saudskou Arábiou a Ruskom sa pritom vo štvrtok držali pôvodných plánov na rast produkcie, a to aj napriek výzvam na väčšie zvýšenie ťažby, aby pomohli skrotiť ceny ropy.



Na pravidelnej mesačnej videokonferencii 23 členov OPEC+ súhlasilo s pridaním ďalších 648.000 barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne na trh v auguste, rovnako ako v júli.



Novak vo štvrtok uviedol tiež, že ťažba ropy v Rusku sa už takmer vrátila na úroveň pred začiatkom ofenzívy na Ukrajine, čiže približne na 9,9 milióna barelov denne.



"V júni sme sa dostali takmer na úroveň februára," dodal Novak.