Novak: Produkcia ruskej ropy dosiahne 515 až 521 miliónov ton

Moskva 27. septembra (TASR) - Celková produkcia ruskej ropy a kondenzátu môže v roku 2024 dosiahnuť 515 až 521 miliónov ton. Povedal to v piatok novinárom na okraj Ruského energetického týždňa podpredseda vlády Alexander Novak. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



To predstavuje potenciálny pokles produkcie o 1,9 až 3 %, keďže v roku 2023 Rusko vyprodukovalo 531 miliónov ton ropy.



Podľa scenára cielenej energetickej stratégie Ruska do roku 2050 môže produkcia ropy v krajine do roku 2036 vzrásť na 540 miliónov ton a zostať na tejto úrovni do roku 2050.



Siedme medzinárodné fórum Ruský energetický týždeň (Russian Energy Week) organizuje Nadácia Roscongress s podporou ruskej vlády a ministerstva energetiky. Novak novinárom povedal tiež, že vývoz ruského skvapalneného zemného plynu (LNG) môže v roku 2024 dosiahnuť približne 35 miliónov ton.



Štatistický úrad Rosstat už predtým uviedol, že produkcia LNG v Rusku za osem mesiacov do konca augusta 2024 dosiahla 22,4 milióna ton, čo je o 7,3 % viac ako v rovnakom období 2023. Novak začiatkom roka 2024 informoval, že export ruského LNG klesol v roku 2023 o 1,9 % na 45,4 miliardy kubických metrov (m3) zo 46,3 miliardy m3 v predchádzajúcom roku 2022. Podľa údajov Rosstatu produkcia LNG v roku 2023 dosiahla 32,9 milióna ton.