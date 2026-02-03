< sekcia Ekonomika
Novak: Ruská ekonomika by tento rok mala vzrásť minimálne o 1 %
Tempo rastu by sa tak malo udržať aspoň na úrovni z minulého roka.
Autor TASR
Moskva 3. februára (TASR) - Ruská ekonomika by mala tento rok vzrásť minimálne o 1 %. Tempo rastu by sa tak malo udržať aspoň na úrovni z minulého roka. Uviedol to v utorok podpredseda ruskej vlády Alexander Novak. Informovali o tom agentúry Reuters a Interfax.
Hrubý domáci produkt (HDP) Ruska by mohol v tomto roku vzrásť o 1 % až 1,3 %, povedal Novak na pôde Výboru Rady federácie pre ekonomickú politiku. Za rok 2025 odhaduje ruská vláda rast na úrovni 1 %.
„Napriek všetkým problémom, ktorým ruská ekonomika v roku 2025 čelila, dokázala si udržať rast, aj keď jeho tempo bolo slabšie než v predchádzajúcich rokoch,“ povedal Novak s tým, že v rokoch 2023 a 2024 vzrástol HDP Ruska o viac než 4 %. „Za minulý rok predpokladáme rast o 1 %,“ uviedol, pričom dodal, že čo sa týka nezamestnanosti, tú za rok 2025 odhadujú na úrovni 2,2 %.
Na porovnanie, ruská centrálna banka vo svojom októbrovom odhade stanovila rast ruskej ekonomiky za minulý rok v rozmedzí od 0,5 % do 1 %. Analytici oslovení agentúrou Interfax koncom decembra minulého roka zasa odhadovali rast na úrovni 0,9 %.
Spomalenie tempa rastu ekonomiky v minulom roku súvisí podľa Novaka najmä s menovou a fiškálnou politikou, ktorej cieľom bolo stlačenie inflácie, čo sa aj podarilo. „V roku 2024 predstavovala inflácia 9,5 %, na konci roka 2025 dosiahla 5,6 %. To je výrazne menej, než uvádzala prognóza, podľa ktorej sa inflácia mala v minulom roku zmierniť na 6,8 %,“ povedal Novak.
