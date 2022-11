Novak: Rusko neplánuje dodávať ropu krajinám,ktoré zavedú cenový strop

Moskva 21. novembra (TASR) - Rusko neplánuje dodávať ropu alebo ropné produkty krajinám, ktoré uplatnia cenový strop. Namiesto toho presmeruje svoje dodávky k "trhovo orientovaným partnerom alebo zníži produkciu". Uviedol to v pondelok ruský vicepremiér Alexander Novak. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Novak zopakoval stanovisko Moskvy pred tým, ako skupina G7 (siedmich najbohatších ekonomík sveta) podľa očakávania túto stredu (23. 11.) oznámi, na akej úrovni stanovia cenový strop pre ruskú ropu.



Zavedenie stropu podporuje aj Európska únia (EÚ). V rámci neho zakáže spoločnostiam, ktoré poskytujú služby vrátane lodnej dopravy či poistenia, prepravu ruskej ropy kdekoľvek, pokiaľ sa nebude predávať za dohodnutú cenu alebo za menej.



EÚ plánuje zakázať dovoz ruskej námornej ropy od 5. decembra a nákup ropných produktov z tejto krajiny od 5. februára. USA a Británia uviedli, že na ropu, ktorá sa naloží pred 5. decembrom, keď zákaz nadobudne účinnosť, sa sankcie ešte nebudú vzťahovať, pokiaľ bude doručená do 19. januára.



Cenový strop povedie k poklesu investícií "a potenciálnemu deficitu v dodávkach ropy a akejkoľvek komodity, kde sa takýto mechanizmus bude uplatňovať," povedal Novak.



Rusko však môže mať problémy s hľadaním nových trhov pre svoju ropu po nadobudnutí platnosti tohto zákazu, tvrdí Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). Agentúra minulý týždeň vo svojej mesačnej správe uviedla, že Rusko môže do konca marca 2023 stratiť produkciu vo výške takmer 2 milióny barelov (1 barel = 159 litrov) denne v porovnaní s úrovňami pred vojnou na Ukrajine. A zredukovať svojej dodávky na trhy v priemere len na 9,6 milióna barelov/deň.