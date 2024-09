Novak: Rusko pripravuje zoznam vývozných obmedzení

Moskva 26. septembra (TASR) - Ruská vláda začala zostavovať zoznam nerastov a výrobkov z nich, ako aj rafinérskych produktov, ktorých vývoz môže byť obmedzený. Dokument by mal byť pripravený v blízkej budúcnosti. Povedal to vo štvrtok novinárom vicepremiér Alexander Novak na podujatí ruský energetický týždeň. Uviedla to agentúra Interfax. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Na tejto zákazke momentálne pracujeme. Existuje konkrétna analýza situácie na svetových trhoch. Príslušné návrhy budú pripravené v blízkej budúcnosti," citovala Novaka agentúra Interfax.



"Povedal by som, že ide o pomerne dlhý zoznam produktov, ktoré sú dnes na svetových trhoch žiadané," vyhlásil ruský vicepremiér s tým, že je najskôr potrebná dôkladná analýza. Vláda musí totiž myslieť na možnosti rozvoja ruského priemyslu, aby netrpel pre reštrikcie.