Novak: Vplyv energetickej krízy na ruský rozpočet nie je len pozitívny
Rusko nepovažuje energetickú krízu spôsobenú konfliktom na Blízkom východe za dodatočný zdroj riešenia rozpočtových a makroekonomických problémov.
Autor TASR
Moskva 12. mája (TASR) - Rusko nepovažuje energetickú krízu spôsobenú konfliktom na Blízkom východe za dodatočný zdroj riešenia rozpočtových a makroekonomických problémov, vyhlásil podpredseda ruskej vlády Alexander Novak. Súčasná situácia na zahraničných trhoch vytvára aj dodatočné inflačné riziká v dôsledku prenesenia rastúcich svetových cien na domáci trh, povedal v rozhovore pre utorkové vydanie denníka Vedomosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„V prípade vysoko rizikových tovarov máme dobre zavedený mechanizmus na vyrovnávanie domáceho a zahraničného trhu: palivá, síra, pšenica, kukurica, hnojivá, ropné produkty. Je však dôležité sledovať situáciu na trhu a včas prispôsobovať príslušné mechanizmy,“ povedal Novak. Rastúce ceny vývozu energie posilňujú rubeľ, čo čiastočne kompenzuje pozitívny vplyv na štátny rozpočet, dodal. Kríza spôsobená konfliktom na Blízkom východe na jednej strane vytvára predpoklady pre rast výnosov z vývozu ropy, plynu a viacerých ďalších tovarov. „Tento vplyv však nie je dlhodobý. Je dôležité pokračovať v pragmatickej a konzervatívnej politike,“ zdôraznil ruský vicepremiér.
