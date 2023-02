Novak:Rusko plánuje tento rok dodať až 80 % ropy spriateleným krajinám

Moskva 13. februára (TASR) - Ruská federácia bude pokračovať v presmerovávaní dodávok ropy v prospech "spriatelených" krajín, pričom do týchto krajín by malo Rusko dodať tento rok takmer 80 % zo svojho exportu. Uviedol to podpredseda ruskej vlády Alexander Novak pre časopis Energy Policy. Informoval o tom portál TeleTrader.



"Čo sa týka dodávok do krajín, ktoré podporujú nezákonné cenové obmedzenia, tu je naša pozícia všeobecne známa a nemení sa. Tieto štáty ruskú ropu dostávať nebudú," povedal Novak pre Energy Policy.



Zároveň dodal, že "napriek externým komplikáciám" zostávajú projekty v oblasti skvapalneného zemného plynu (LNG) pre Rusko hlavnou prioritou, pričom zdôraznil, že čo sa týka dodávok plynu do ázijsko-tichomorského regiónu, je tam potenciál na rast. "Z tohto dôvodu Gazprom pracuje na urýchlení výstavby novej trasy na Ďalekom východe, ako aj plynovodu Sila Sibíri 2," dodal Novak.