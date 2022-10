Novak:Rusko potrebuje povolenie,aby jeho lode mohli skúmať Nord Stream

Moskva 14. októbra (TASR) - Rusko potrebuje povolenie pre svoje plavidlá na vyšetrovanie výbuchov, ktoré poškodili plynovody Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori. Vyhlásil to v piatok podpredseda ruskej vlády a minister energetiky Alexander Novak. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Novak nešpecifikoval, kto by mal udeliť povolenie Moskve, ale Nord Stream AG, prevádzkovateľ staršieho plynovodu Nord Stream 1, minulý týždeň uviedol, že vlastník prieskumnej lode, ktorú si prenajal, nemal od nórskeho ministerstva zahraničných vecí zelenú na to, aby vyplával a začal vyhodnocovanie trhlín na potrubí.



"Celá otázka je o prístupe pre naše plavidlá, ktoré by mali mať práva prechodu (do oblasti incidentov)," povedal Novak novinárom, keď komentoval snahy Moskvy vyšetriť škody na potrubí.



Na paralelných plynovodoch došlo nedávno k výbuchom, ktoré poškodili obe vetvy Nord Stream 1 a jednu z vetiev Nord Stream 2. Výbuchy spôsobili únik technického plynu a vyradili potrubia z prevádzky. Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že za útokmi na plynovody sú tí, ktorí chceli oslabiť Európu zastavením toku lacného plynu z Ruska. Plynovod Nord Stream 2 pritom nikdy nezískal povolenie na prevádzku v Európe a Rusko začiatkom septembra úplne zastavilo dodávky cez Nord Stream 1.



Rusko si vo štvrtok (13. 10.) predvolalo diplomatov z Nemecka, Dánska a Švédska a predložilo im sťažnosť, že zástupcovia Moskvy a Gazpromu neboli prizvaní, aby sa pripojili k vyšetrovaniu únikov na plynovodoch, ktoré vedú z Ruska do Európy.



Švédsko už predtým odmietlo výzvy ruských úradov, aby boli súčasťou vyšetrovania, alebo s nimi zdieľalo akékoľvek zistenia.



Dánske ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok potvrdilo, že "želanie Ruska zúčastniť sa na vyšetrovaní únikov z Nord Stream bolo prednesené diplomatickou cestou v Moskve a Kodani".



Príčina škôd na plynovodoch Nord Stream 1 a 2 zostáva nejasná. Krajiny Európskej únie však majú podozrenie zo sabotáže, zatiaľ čo Rusko označilo incidenty za "akt medzinárodného terorizmu" a obvinilo Západ.