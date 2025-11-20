< sekcia Ekonomika
Novartis investuje do rozšírenia výroby v USA
Predpokladá sa, že rozšírenie výroby prinesie 700 priamych nových pracovných miest a viac ako 3000 nepriamych pracovných miest v celom dodávateľskom reťazci, uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti.
Autor TASR
Zürich 20. novembra (TASR) - Švajčiarsky farmaceutický koncern Novartis vo štvrtok oznámil, že rozšíri svoje prevádzky v Severnej Karolíne. Postaví tam výrobné centrum v rámci plánovanej investície do infraštruktúry v USA vo výške 23 miliárd USD (19,86 miliardy eur) v priebehu nasledujúcich piatich rokov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Oznámenie nasleduje po predbežnej dohode, ktorú minulý týždeň uzavreli vlády USA a Švajčiarska o znížení amerických ciel na dovoz z alpskej krajiny na 15 % z 39 %.
Ústredným bodom dohody je záväzok švajčiarskych firiem, ako je Novartis, investovať do konca roka 2028 v USA 200 miliárd USD.
Novartis uviedol, že výrobné centrum, ktorého otvorenie sa očakáva v roku 2027 alebo 2028, bude pozostávať z dvoch nových prevádzok v Severnej Karolíne v Durhame na výrobu biologických liekov a na sterilné balenie a jednej v Morrisville na výrobu a balenie pevných dávok liekov.
Rozšírenie je navrhnuté tak, aby sa zvýšila výrobná kapacita švajčiarskej spoločnosti a všetky kľúčové lieky pre americký trh by sa vyrábali na domácej pôde, v USA.
(1 EUR = 1,1583 USD)
