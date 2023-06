Novartis sa dohodol na kúpe Chinook Therapeutics za 3,5 miliardy USD

Zürich 12. júna (TASR) - Švajčiarska spoločnosť Novartis v pondelok oznámila, že dosiahla dohodu o kúpe americkej biofarmaceutickej skupiny Chinook Therapeutics, špecialistu na liečbu obličiek, za 3,5 miliardy USD (3,25 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Dohoda, ktorú schválili predstavenstvá oboch spoločností, by mohla zahŕňať dodatočné platby vo výške 300 miliónov USD, ak regulačné orgány schvália niekoľko liekov, ktoré Chinook vyvíja.



Akvizícia Chinook Therapeutics so sídlom v Seattli pomôže Novartisu posilniť vývoj liekov na zriedkavé závažné ochorenie obličiek, ktorý je v záverečnom štádiu.



Transakcia vo forme fúzie novovytvorenej dcérskej spoločnosti Novartisu a Chinooku by mala byť dokončená v druhej polovici roku 2023, uviedol švajčiarsky výrobca liekov vo vyhlásení.



Americká biotechnologická firma očakáva, že vo 4. štvrťroku tohto roku bude mať kľúčový výsledok klinických skúšok z tretej a poslednej fázy vývoja tabletky na liečbu ochorenia obličiek známeho ako IgAN.



Chinook má tiež v štádiu vývoja zigakibart, ďalšiu experimentálnu liečbu IgAN, a plánuje spustiť tretiu fázu testov v 3. štvrťroku 2023.



(1 EUR = 1,078 USD)