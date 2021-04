Zürich 27. apríla (TASR) - Švajčiarsky výrobca liekov Novartis zaznamenal v 1. štvrťroku pokles čistého zisku a väčší, ako mu predpovedali analytici. Dôvodom bola pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené obmedzenia, ktoré zasiahli dopyt po jeho produktoch na celom svete.



Novartis v utorok oznámil, že jeho tzv. jadrový čistý príjem sa za tri mesiace do konca marca 2021 znížil o 4 % na 3,4 miliardy USD (2,81 miliardy eur). Analytici pritom odhadovali, že dosiahne 3,5 miliardy USD.



Tržby Novartis stúpli o 1 % na 12,4 miliardy USD a mierne zaostali za predpoveďami analytikov, ktorí očakávali tržby 12,5 miliardy USD.



Čistý príjem spoločnosti klesol o 5 % na 2,06 miliardy USD, najmä z dôvodu nižších prevádzkových výnosov. Zisk na akciu sa znížil na 91 centov z vlaňajších 96 centov/akcia.



Spoločnosť Novartis potvrdila svoj výhľad do roku 2021 a predpokladá nárast tržieb o nízke až stredne veľké jednociferné percento.



Spoločnosť Novartis, rovnako ako mnoho ďalších výrobcov liekov, zasiahla pandémia, keďže ľudia sa vyhýbajú návštevám lekárov. To má vplyv na kľúčové lieky Novartisu vrátane Cosentyxu na psoriázu, Lucentisu na makulárnu degeneráciu a Kisqali na rakovinu prsníka.



(1 EUR = 1,2085 USD)