Novartis zaznamenal vo 4. kvartáli pokles zisku

Bern 29. januára (TASR) - Švajčiarsky farmaceutický koncern Novartis zaznamenal vo 4. kvartáli 2019 pokles zisku. Odôvodnil to vyššími daňovými poplatkami, ale v roku 2020 očakáva rast tržieb aj zisku.



Novartis v stredu oznámil, že jeho čistý zisk sa za tri mesiace do konca decembra 2019 znížil na 1,13 miliardy USD (1,02 miliardy eur) z 1,20 miliardy USD v predchádzajúcom roku. Po prepočítaní na akciu klesol zisk koncernu na 50 centov z 53 centov/akcia na konci roka 2018.



Tržby spoločnosti sa pritom vo 4. kvartáli zvýšili o 8 % na 12,40 miliardy USD. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, predpovedali švajčiarskemu výrobcovi liekov čistý príjem 2,36 miliardy USD a tržby 12,33 miliardy USD.



Spoločnosť Novartis pripísala pokles zisku vyšším daniam vrátane jednorazového odloženého daňového poplatku.



Hlavný prevádzkový zisk, ktorý analytici pozorne sledujú, a ktorý je očistený od mimoriadnych položiek, v sledovanom období vzrástol na 3,46 miliardy USD z 3,11 miliardy USD vo 4. štvrťroku 2018.



Pri pohľade do budúcnosti Novartis očakáva, že jeho tržby aj hlavný prevádzkový príjem sa v roku 2020 zvýšia o jedno až dvojciferné číslo pri konštantných menových kurzoch.



(1 EUR = 1,1005 USD)