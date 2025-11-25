< sekcia Ekonomika
Novartis zruší v závode pri Bazileji viac než 500 pracovných miest
Spoločnosť oznámila, že do konca roka 2027 plánuje ukončiť v závode Stein výrobu tabliet a kapsúl a balenie sterilných produktov.
Autor TASR
Bazilej 25. novembra (TASR) - Švajčiarsky farmaceutický koncern Novartis zruší vo svojom závode v obci Stein pri Bazileji viac než 500 pracovných miest. Dôvodom je zvýšená automatizácia výrobných procesov. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá sa odvolala na údaje švajčiarskej agentúry AWP.
Spoločnosť oznámila, že do konca roka 2027 plánuje ukončiť v závode Stein výrobu tabliet a kapsúl a balenie sterilných produktov. Zároveň dodala, že v tomto závode v kantóne Aargau posilní automatizáciu produkcie. Rozhodnutie firmy sa tak dotkne približne 550 zamestnancov.
Firma dodala, že sa musí viac zamerať na inovatívne výrobné postupy a automatizáciu, ak chce svoju výrobu na švajčiarskom trhu udržať konkurencieschopnou. Spoločnosť okrem toho investuje do závodu Schweizerhalle neďaleko Bazileja 80 miliónov USD (69,30 milióna eur). Investícia by mala do konca roka 2028 vytvoriť približne 80 nových pracovných miest.
(1 EZR = 1,1544 USD)
Spoločnosť oznámila, že do konca roka 2027 plánuje ukončiť v závode Stein výrobu tabliet a kapsúl a balenie sterilných produktov. Zároveň dodala, že v tomto závode v kantóne Aargau posilní automatizáciu produkcie. Rozhodnutie firmy sa tak dotkne približne 550 zamestnancov.
Firma dodala, že sa musí viac zamerať na inovatívne výrobné postupy a automatizáciu, ak chce svoju výrobu na švajčiarskom trhu udržať konkurencieschopnou. Spoločnosť okrem toho investuje do závodu Schweizerhalle neďaleko Bazileja 80 miliónov USD (69,30 milióna eur). Investícia by mala do konca roka 2028 vytvoriť približne 80 nových pracovných miest.
(1 EZR = 1,1544 USD)