Novavax sa dohodol na spolupráci s francúzskym koncernom Sanofi

Gaithersburg 10. mája (TASR) - Akcie amerického výrobcu vakcín Novavax v piatok v predburzovom obchodovaní vyskočili až o 120 %. Firma sa totiž dohodla s francúzskym farmaceutickým koncernom Sanofi na spoločnej komercializácii vakcíny proti COVID-19 a vývoji kombinovaných očkovacích látok. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Spoločnosť Novavax oznámila, že podpísala dohodu so Sanofi v hodnote niekoľkých miliárd dolárov. Spoločná komercializácia vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sa má začať na budúci rok. Súčasťou dohody je aj spolupráca pri vývoji kombinovaných vakcín, napríklad proti a koronavírusu a chrípke.



Licenčná zmluva so Sanofi umožní Novavaxu zrušiť varovanie investorom, že možno nebude môcť pokračovať vo svojej činnosti, ktoré prvýkrát vydala vo februári 2023, uviedol šéf Novavaxu John Jacobs. Dôvodom boli pochybností o schopnosti financovať pokračovanie činnosti firmy.



Pre Novavax, ktorý zápasí o svoje prežitie, a jeho očkovaciu látku proti ochoreniu COVID-19 na báze bielkovín, to znamená bod obratu. Experti považujú túto vakcínu za cennú alternatívu pre ľudí, ktorí nechcú užívať RNA vakcíny od spoločností Pfizer a Moderna.



Dohoda umožňuje koncernu Sanofi, aby používal očkovaciu látku proti COVID-19 a vakcínovú technológiu spoločnosti Novavax, pomocnú látku Matrix-M, pri vývoji nových očkovacích produktov. Sanofi zaplatí spoločnosti Novavax predbežnú platbu vo výške 500 miliónov až 700 miliónov USD (466 miliónov až 652 miliónov eur). Táto suma je približne dvojnásobná v porovnaní s aktuálnou trhovou hodnotou Novavaxu na úrovni okolo 627 miliónov USD.



Novavax tiež bude mať nárok na licenčné poplatky za predaj vakcíny proti COVID-19 a kombinovaných očkovacích látok zameraných na koronavírus a chrípku spoločnosti Sanofi. Francúzsky koncern tiež v rámci dohody získa menej ako 5 % v Novavaxe.



(1 EUR = 1,0732 USD)