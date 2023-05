Novavax sa v 1. kvartáli prehupol do straty, bude prepúšťať

New York 9. mája (TASR) - Americká spoločnosť Novavax v utorok oznámila, že plánuje zrušiť približne 25 % pracovných miest. Cieľom je zredukovať výdavky vzhľadom na neisté budúce príjmy. Ale spoločnosť zároveň predstavila sľubné údaje o svojej kombinovanej vakcíne proti ochoreniu COVID-19 a chrípke a dvoch ďalších vakcínach. To vyvoláva nádej, že sa jej podarí prekonať problémy s nedostatkom peňazí. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Proteínová vakcína Novavax proti novému koronavírusu sa dostala na trh až po vakcínach od spoločností Pfizer, Moderna či Johnson & Johnson. Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb bolo v Spojených štátoch podaných len asi 88.458 dávok vakcíny Novavax. To je zanedbateľné množstvo v porovnaní s viac ako 400 miliónmi dávok dvojdávkovej vakcíny Pfizer a posilňovacej dávky.



Spoločnosť vo februári uviedla, že má dostatok hotovosti na financovanie prevádzky na budúci rok, ale "existujú značné pochybnosti o schopnosti pokračovať v činnosti" vzhľadom na neistotu v oblasti príjmov v roku 2023.



Výrobcovia vakcín očakávajú, že sa predaj v tomto roku spomalí, najmä v prvom polroku, keďže prechádzajú od objednávok vakcín vládou USA ku komerčnému predaju. Predpovedajú určité zlepšenie na jeseň, keď ľudia začnú hľadať aktualizované posilňujúce dávky.



V 1. štvrťroku 2023 klesli celkové tržby Novavaxu na 81 miliónov USD (73,91 milióna eur) zo 704 miliónov USD v minulom roku. Spoločnosť sa prehupla do čistej straty 294 miliónov USD z vlaňajšieho čistého zisku 203 miliónov USD. Po prepočítaní na akciu mala stratu 3,41 USD, zatiaľ čo analytici očakávali stratu 3,46 USD na akciu a tržby 87,6 milióna USD.



Novavax teraz dúfa, že kontrola nákladov a úspešné testy kombinovanej vakcíny COVID/chrípka mu pomôžu udržať sa nad vodou.



Údaje zo strednej fázy štúdie u dospelých vo veku 50 až 80 rokov ukázali, že kombinovaná injekcia vyvolala imunitnú odpoveď porovnateľnú s jej proteínovou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a už schválenými vakcínami proti chrípke.



Globálne regulačné orgány očakávajú, že očkovacie kampane proti ochoreniu COVID-19 sa budú vykonávať raz ročne, podobne ako pri každoročnom očkovaní proti chrípke.



Prepúšťanie, ktoré je súčasťou opatrení na zníženie nákladov, by sa týkalo približne 498 z 1992 zamestnancov na plný úväzok, ktorých mala spoločnosť k 21. februáru podľa regulačných hlásení.



Biotechnologická spoločnosť v budúcom roku očakáva zníženie nákladov na výskum a vývoj, ako aj predajných, všeobecných a administratívnych nákladov o približne 40 % až 50 % v porovnaní s rokom 2022.



(1 EUR = 1,0959 USD)