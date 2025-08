Nové americké clá tvrdo zasiahnu španielskych vývozcov čiernych olív

Malaga 2. augusta (TASR) - Španielski vývozcovia čiernych olív, ktorí sú od prvého funkčného obdobia amerického prezidenta Donalda Trumpa vystavení clám, varujú, že bude pre nich ťažké prežiť po zavedení ďalšej colnej sadzby vo výške 15 % na dovoz z Európskej únie (EÚ). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Takzvané recipročné clá (15 %) na tovar z EÚ sú síce polovičné oproti Trumpovej hrozbe 30-percentných taríf, ale aj tak je to oveľa viac, ako Európania dúfali.



Španielsko, najväčší svetový vývozca stolových olív, už zaznamenalo prudký pokles podielu na americkom trhu s čiernymi olivami zo 49 % v roku 2017 na 19 % v roku 2024 po tom, čo Trump na žiadosť kalifornských pestovateľov olív oznámil v roku 2019 clá na španielske olivy vo výške viac ako 30 %.



Tieto opatrenia sa týkajú iba čiernych olív a nevzťahujú sa na zelené olivy, olivový olej ani polotovary.



Španielski farmári od zavedenia ciel podnikli kroky na zvýšenie predaja zelených olív a diverzifikujú svoje trhy. Upozornili však, že dodatočné americké clá len ťažko strávia.



Eduardo Martin, tajomník Asaja, španielskeho združenia farmárov v provincii Sevilla, regióne, ktorý produkuje najviac olív, skonštatoval, že predaj v USA tak bude nerentabilný.



Prvé clá na španielske čierne olivy boli zavedené v čase, keď veľké sucho prinútilo tamojších producentov zrušiť približne 400.000 pracovných zmien pre zberačov z celkového počtu 2,5 milióna. Predaj španielskych čiernych olív do USA tak v prvom roku od zavedenia ciel klesol o 70 %. Ale ani po výmene vlády v USA v roku 2020 sa situácia nezlepšila.



V snahe zmierniť straty španielski vývozcovia presunuli svoju pozornosť na Európu a Blízky východ, regióny s tradíciou konzumácie stolových olív. Odvážili sa takisto vstúpiť na ázijské trhy a zároveň prešli na dodávky väčšieho množstva zelených olív do USA, pretože podliehajú nižším clám.



Clá podnietili aj inovácie. Niektorí španielski vývozcovia prvýkrát predávali čierne olivy plnené lososom alebo syrom, čo pomohlo zvýšiť predaj v Európe a Ázii.



Španielske ministerstvo poľnohospodárstva však odhaduje, že od zavedenia ciel stratilo na predaji čiernych olív 239,6 milióna eur, čo je takmer tretina z celkovej hodnoty vývozu vo výške 707 miliónov eur z poslednej úrody.



Opatrenia USA však nepomohli ani domácim pestovateľom. Dovoz stolových olív sa v prvých ôsmich mesiacoch 2024 zvýšil o 40 % v porovnaní s rokom 2017, ukazujú obchodné údaje, pričom najviac stúpol dovoz z Egypta, Portugalska a Turecka.



Španielsky vývoz zelených olív do USA v rovnakom období stúpol o 18 %, čím čiastočne kompenzoval pokles vývozu čiernych olív.



Španielskych producentov však znepokojujú nové clá.



„Je to ako prilievať vodu do mokrej pôdy,“ povedal Martin z Asaja.