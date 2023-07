Nové asistenčné centrum v Nitre pomôže samosprávam čerpať peniaze z EÚ

Nitra 10. júla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v pondelok otvoril v Nitre v poradí druhé asistenčné centrum. Jeho úlohou je pomáhať samosprávam a neskôr aj podnikateľom pri čerpaní financií z fondov Európskej únie (EÚ).



Prvé centrum už NSK otvoril v Nových Zámkoch, druhé funguje od pondelka aj v Nitre, v priestoroch Regionálnej rozvojovej agentúry (RRA). Neskôr pribudnú ďalšie v každom z okresných miest NSK a v Štúrove. "Naše služby sú zamerané na poradenstvo, podporu, a tiež na reálny výkon projektovej činnosti pre nové programové obdobie. Takže budeme pomáhať samospráve, ale aj podnikateľom s využívaním európskych fondov," povedala riaditeľka RRA v Nitre Petra Klimo Zlatošová.



Predseda NSK Branislav Becík si od nových asistenčných centier sľubuje zefektívnenie čerpania európskych zdrojov. Zároveň majú pomáhať žiadateľom aj priamo s prípravou projektov a nahradiť tak činnosť rôznych sprostredkovateľských agentúr. "Jednou z hlavných myšlienok je odstránenie toho korupčného momentu, s ktorým je žiaľ čerpanie fondov EÚ u nás často spájané. Táto naša činnosť bude vo verejnom záujme, platená z verejných zdrojov. To je to nové, čo sme tu doposiaľ nemali," vysvetlila Klimo Zlatošová.



Ako doplnila, asistenčné centrum sa sústredí predovšetkým na prostriedky, ktoré sú vyčlenené pre Nitriansky región. "Hovoríme o teritoriálnej alokácii pre NSK vo výške viac ako 120 miliónov eur na obdobie od roku 2021 do roku 2027. Naše činnosti sa ale budú viazať aj na samotný operačný Program Slovensko, kde je 13 miliárd eur. Takže bude sa aj súťažiť, budú tam aj dopytovo orientované projekty, ale primárne sa sústredíme na tú alokáciu, ktorú má NSK a ktorá je, dá sa povedať, mimo súťaž," dodala Klimo Zlatošová.



Po Nových Zámkoch a Nitre bude NSK postupne budovať asistenčné centrá v ďalších mestách regiónu. "Ide vyslovene o pomoc našim mestám a obciam, ktorým chceme písať zadarmo projekty a reagovať na výzvy, ktoré budú prichádzať. V druhom kole budeme pomáhať aj podnikateľom. My dnes potrebujeme byť pripravení tak, že keď príde nejaká výzva, budeme vedieť okamžite reagovať. Tieto kancelárie budú priebežne sledovať, ako sú na tom obce a mestá a pomáhať im, aby sme skutočne neprišli ani o jediný cent," zdôraznil Becík.