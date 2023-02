Nové autá na Slovensku majú jedny z najvyšších emisií v EÚ, tvrdí IFP

Bratislava 23. februára (TASR) - Nové autá Slovákov majú v priemere jedny z najvyšších emisií CO2 v Európskej únii (EÚ) a ich pokles patrí medzi najpomalšie v krajinách EÚ. Na sociálnej sieti na to upozornil Inštitút finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií (MF) SR.



Spomedzi krajín EÚ je Slovensko v emisiách CO2 nových osobných áut piate najhoršie, ukázali štatistiky za rok 2021. "Aj keď podiel hybridných a elektrických áut na slovenských cestách rastie, v porovnaní s EÚ pribúdajú pomalšie," priblížil IFP. Podiel elektromobilov na počte nových áut bol u nás v predminulom roku 1,5 %, kým napríklad v Holandsku to bolo 20 %.



Inštitút tiež upozornil, že stále väčšej obľube Slovákov sa teší segment športových úžitkových vozidiel (SUV) s typicky vyššími emisiami. V roku 2018 bol trhový podiel tohto segmentu medzi novými autami na Slovensku 28 %, v roku 2022 to bolo už 41 %. Medzi dovezenými autami je ich podiel nižší, ale tiež rastúci (zo 16 % na 24 %).



"Výsledkom je, že priemerné emisie nových vozidiel na Slovensku klesajú pomalšie ako v iných krajinách EÚ," zdôraznil IFP.