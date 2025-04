Nové byty sú v Česku najdrahšie v histórii, Česi pritom ďalej nakupujú

Praha 26. apríla (TASR) - Trh s bytmi v Česku zaznamenáva nezvyčajne silný štart roka. Záujem o nehnuteľnosti sa vyšplhal na úroveň, ktorá takmer prekonala maximá z obdobia covidového rozmachu. Podľa údajov spoločností Central Group, Skanska Residential a Trigema predali developeri v 1. štvrťroku tohto roka v Prahe celkovo 2550 bytov. Záujem sa pritom zvyšuje aj v ďalších mestách. Informoval o tom server novinky.cz.



Analytici a predajcovia síce počítali s pokračovaním minuloročného zotavovania, taký silný 1. kvartál je však napriek tomu prekvapením. Je to druhý najsilnejší štvrťrok od roku 2011, keď developeri začali štatistiky sledovať. Väčší záujem prejavili kupujúci iba na jar 2021.



Nezvyčajne vysoký dopyt potvrdzuje aj porovnanie úvodu tohto a minulého roka. V Prahe sa predaje zvýšili medziročne o 60 %, v Brne takmer na dvojnásobok. Podľa údajov zverejnených spoločnosťou Trikaya si tam záujemcovia kúpili celkovo 479 nových bytov.



Predseda predstavenstva Central Group Dušan Kunovský očakáva, že za celý rok by predaje mohli prekonať aj zmienené extrémne silné covidové obdobie. „Celkovo by sa tento rok v Prahe mohlo predať viac než 8000 nových bytov,“ povedal.



Podľa Josefa Lebedu, odborníka na nákup nehnuteľností zo spoločnosti Resimo, najväčší záujem je o byty v projektoch dva až tri roky pred dokončením. V ich prípade stačí teraz zaplatiť zálohu, čím si kupec zabezpečí súčasné ceny. S vybavovaním hypotéky však môže počkať a dúfať, že sadzby klesnú.



Pre časť kupcov je motiváciou aj úsilie bezpečne uložiť peniaze. Česi vnímajú nehnuteľnosti dlhodobo ako konzervatívnu investíciu. Atraktívnosť nehnuteľností v tomto roku zvýšili kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré rozkolísali akciové trhy.



Priemerná ponuková cena nového pražského bytu predstavovala v 1. štvrťroku rekordných 167.947 Kč (6737 eur) za štvorcový meter (m2). Modelový byt s rozlohou 70 m2 tak vyšiel na takmer 11,8 milióna Kč. Medziročne zdražel o 10 %.



Všetko pritom nasvedčuje tomu, že rast sa ešte neskončil. Projekty, ktoré developeri začali ponúkať tento rok, sa priemernou cenou blížia dokonca k 176.000 Kč/m2.



Doterajšie cenové maximá prekonávajú aj byty v Brne. Štvorcový meter tam stojí v priemere 134.900 Kč. Modelový byt tak vyjde zhruba na 9,5 milióna Kč.



Záujem okrem toho rastie aj o staršie byty, pričom ich cena sa zvyšuje ešte výraznejšie než pri novostavbách. V Prahe ich priemerná hodnota stúpla medziročne o 13 % na takmer 147.000 Kč/m2.



(1 EUR = 24,929 CZK)