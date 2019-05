Nové clá v USA na obuv z Číny by mohli priniesť zatváranie obchodov

Zoznam obsahuje širokú škálu položiek, od oblečenia cez tenisky až po športové potreby a ďalšie doplnky, ktoré sa často nachádzajú v obchodných domoch po celých Spojených štátoch.

Washington 25. mája (TASR) - Obchodný spor medzi USA a Čínou ani po roku neutíchol, ale naopak naberá na intenzite. Biely dom pripravuje nový zoznam čínskych produktov v hodnote zhruba 300 miliárd USD (268,17 miliardy eur), na ktoré by sa mohli vzťahovať clá až vo výške 25 %.



Banka UBS vo svojej analýze upozorňuje, že dodatočné clá na spotrebný tovar by mohli viesť k „rozsiahlemu zatváraniu obchodov“. Inými slovami, ďalšie možné kolo ciel v obchodnej vojne medzi USA a Čínou by mohlo mať neplánované dôsledky: masívne zatváranie obchodov.



Analytik UBS Jay Sole vo svojej správe upozornil, že množstvo tzv. kamenných obchodov už zápasí s problémami a nové clá by tak mohli priniesť ich koniec.



Americký prezident Donald Trump 10. mája zvýšil clá na čínske produkty za 200 miliárd USD z 10 % na 25 %. Doterajšie colné poplatky zasiahli najviac farmárov. A vzťahujú sa aj na nábytok, kabelky a časť spotrebnej elektroniky, ale oblečenie a obuv zatiaľ medzi nimi nie sú.



No tomu môže byť koniec. Biely dom začiatkom týždňa oznámil, že prezident Donald Trump uvažuje o zavedení ciel až do výšky 25 % na ďalšie čínske produkty za približne 300 miliárd USD. Potenciálne 25-percentné clá na import odevov a obuvi z Číny však zvýšia tlak na ziskové marže maloobchodníkov a to do takej miery, že mnohých prinútia zatvoriť predajne.



UBS donedávna odhadovala, že do roku 2026 by mohlo v USA dôjsť k zatvoreniu takmer 21.000 obchodov. Ak ale budú zavedené nové clá, 50 % z nich by mohlo skončiť už v priebehu jedného roka, varoval Sole. Pripomenul, že ochota spotrebiteľov v USA nakupovať odevy, obuv a doplnky je už teraz "prinajlepšom vlažná.“



Mnohé kamenné obchody, ktoré predávajú tento tovar, už zápasia s problémami bez toho, aby sa naň vzťahovali clá. Spoločnosti ako Victoria's Secret, Gap, Gymboree, Chico's, Payless Shoesource a Charlotte Russe zatvárajú obchody a snažia sa nájsť spôsob, ako sa odlíšiť od populárnych značiek tzv. rýchlej módy, ako sú Zara či nováčikovia Everlane, Rockets of Awesome a ThirdLove.



Počet obchodov v USA, ktoré oznámili tento rok koniec, už prevýšil vlaňajší počet zatvorených predajní.



Matthew Shay, generálny riaditeľ a prezident Národnej federácie maloobchodníkov upozornil, že zavedenie ciel na všetko, čo sa dováža z Číny, vrátane produktov, ktoré podporujú výrobu v USA a poskytujú spotrebiteľom cenovo dostupný tovar, ohrozí pracovné miesta a zvýši náklady pre spotrebiteľov.



V roku 2017 sa dovoz z Číny podieľal približne 41 % na predaji oblečenia v USA, 72 % na predaji obuvi a 84 % na cestovných doplnkoch. Analytici odhadujú, že ďalšie kolo ciel by mohlo stáť priemernú štvorčlennú rodinu 500 USD ročne.



