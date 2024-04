Nové detské jasle v Krompachoch vybudovali s podporou z IROP

Bratislava 19. apríla (TASR) - Vybudovanie nových detských jaslí v Krompachoch bolo podporené sumou 150.000 eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý riadi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Na potreby jaslí mesto zrekonštruovalo a prispôsobilo priestory bývalých dielní pri základnej umeleckej škole. Vybudovanie jaslí stálo celkovo 275.000 eur. V piatok o tom informoval odbor komunikácie MIRRI.



V zrekonštruovaných priestoroch na Ulici Mikuláša Šprinca v Krompachoch pre deti vybudovali dve herne, ktoré slúžia zároveň ako spálne, jedáleň a výdajnú kuchyňu. Súčasťou priestorov je hygienické zázemie i šatňa so skrinkami. K areálu patrí aj nové detské ihrisko. Do objektu jaslí vedie bočný bezbariérový prístup. Detské jasle majú kapacitu 16 detí.



"Zariadenie bolo vytvorené s cieľom poskytovania starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa. Mestské detské jasle rozšírili ponuku služieb v oblasti predškolského vzdelávania a výchovy nielen v samotnom meste Krompachy, ale táto služba je prístupná aj záujemcom z blízkeho okolia. Nové priestory vytvárajú tvorivé a kreatívne prostredie spojené s množstvom podnetov, aktivít a zážitkov či emocionálnej pohody, aby sa deti mohli rozvíjať a napredovať," priblížil primátor Krompách Dárius Dubiňák.



Detské jasle sú v prevádzke od marca. Do nových priestorov sa presťahovali z pavilónu Základnej školy s materskou školou na Maurerovej ulici.