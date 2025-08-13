< sekcia Ekonomika
Mladí menia pravidlá pracovného trhu, peniaze už nie sú prioritou
Problémom je na Slovensku stále aj to, že niektoré skupiny pracovníkov nemajú rovnaké podmienky ako ostatní.
Autor TASR
Bratislava 13. augusta (TASR) - Nové generácie menia pravidlá pracovného trhu, okrem platu ich zaujíma, či budú mať zmysluplnú prácu alebo férový prístup v zamestnaní. Kým mileniáli hľadajú istoty, pretože majú hypotéky a nesú zodpovednosť za rodinu, tak generácia Z hľadá v práci hlbší zmysel a priestor na kariérny rast. Od zamestnávateľa zároveň očakáva transparentnosť, flexibilitu a reálnu spoločenskú zodpovednosť. Tieto očakávania posunie ešte ďalej generácia Alpha, ktorá začne vstupovať na trh práce približne od roku 2030. Zhodnotili to odborníci z občianskeho združenia (OZ) Akčné ženy.
„Generácia Alpha prinesie so sebou nové očakávania a výzvy. Pre túto generáciu bude typické, že budú hľadať zmysel a pridanú hodnotu v tom, čo robia. Mnohí z nich budú pracovať súbežne pre viacerých zamestnávateľov a dĺžka pôsobenia v jednej firme sa môže dramaticky skrátiť. Stabilita nebude motivátorom, dôležitá bude pestrosť, výzvy a možnosť neustáleho rozvoja,“ spresnila generálna riaditeľka Talent Solutions Ivana Heretik Vačoková.
Pri nástupe na pracovný trh hľadali mileniáli podľa nej stabilitu a kariérny rast v rámci jednej firmy, no finančná kríza a technologické krízy im ukázali, že istoty sú len ilúzia. Priemerné zárobky síce rástli, no často za cenu dlhších pracovných hodín a slabšieho balansu medzi pracovným a súkromným životom. V súčasnosti sa tak snažia držať krok s očakávaniami generácií Z a Alpha, no zároveň nesú zodpovednosť za rodinu a hypotéky.
Problémom je na Slovensku stále aj to, že niektoré skupiny pracovníkov nemajú rovnaké podmienky ako ostatní. Sú to ženy s nižším zárobkom ako muži, osoby po rodičovskej dovolenke či zraniteľné skupiny odsunuté na okraj pracovného trhu. Rodičia pritom podľa OZ po návrate do práce prinášajú nové zručnosti, odolnosť a inú perspektívu. Napriek tomu čelia bariéram, ako je strata profesijných kontaktov, sebavedomia a istoty, či ich trh práce vôbec chce. Odborníci sa zhodujú, že podceňovanie týchto ľudí je ekonomicky nezmyselné, preto firmy, ktoré to pochopia, zároveň získajú konkurenčnú výhodu. Ostatné riskujú, že prídu o generácie skúsených a lojálnych pracovníkov.
„Inkluzívne a motivujúce pracovné prostredie v multigeneračných tímoch si vyžaduje individuálny prístup k zamestnancom. Firmy by nemali posudzovať ľudí podľa generácie, z ktorej pochádzajú, ale podľa ich aktuálnych potrieb, motivácií a životnej situácie,“ dodala Heretik Vačoková.
