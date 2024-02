Nové investície chcú participovať na prosperite východného Slovenska

Košice 1. februára (OTS) - Východné Slovensko prechádza transformatívnymi zmenami, ktoré ovplyvňujú celý región. Pozitívnym impulzom sú nové investície a dva nové závody švédskeho investora Volvo Cars Košice a nemeckého investora Bosch Group Prešov. Volvo aj Bosch prinášajú do regiónu organizačnú kultúru vyspelých nemeckých a škandinávskych krajín, ktorá je charakteristická vysokou mierou dôvery, environmentálneho uvedomenia a technologickej vyspelosti. Investori spolu plánujú zamestnať priamo vyše 10 tisíc zamestnancov v prvej fáze, pričom ďalšie tisíce pracovných miest vzniknú v nadväzujúcich dodávateľských odvetviach.



Nové investície a potenciálne ďalšie, o ktorých prebiehajú rokovania, posúvajú región do strategickej role nielen pre Slovensko, ale aj pre západnú časť Ukrajiny a pre susedné regióny v Poľsku a v Maďarsku. Maximalizovať potenciál prichádzajúcich investícií znamená rozvíjať ekosystém vo všetkých oblastiach, od fungovania inštitúcií, cez dopravnú infraštruktúru, vzdelávací systém až po rozvoj služieb a iniciatív.



“V AmCham Slovakia nám dlhodobo záleží na východe Slovenska a na aktívnej podpore našich členov z Košického a Prešovského kraja. V rámci členskej komunity vnímame pocit neistoty spojenej práve s príchodom švédskej automobilky a mierou pripravenosti regiónu na mimoriadnu investíciu veľkého rozmeru. Rozhodli sme sa preto prispieť k prepájaniu a budovaniu dôvery medzi jednotlivými aktérmi, ktorí sa podieľajú na transformácii regiónu. Z tohto dôvodu sme spojili viac ako 110 expertov z prostredia našich členov, partnerov a podporovateľov, ktorí naprieč sektormi diskutovali o 6 témach, ktoré považujeme za kľúčové pre budúcnosť východného Slovenska – infraštruktúra, ľudský kapitál, výroba, zdravotníctvo, inovačný ekosystém, atraktivita a vizuálna identita,” otvára podujatie Katarína Miňová, regionálna manažérka AmCham Slovakia.



Ohlásené významné investície a prebiehajúce rokovania o potenciálnych ďalších investoroch posúvajú región do strategického postavenia prirodzeného ekonomického centra Karpatského regiónu. Maximálne využitie potenciálu prichádzajúcich investícií si vyžaduje rozvoj komplexného ekosystému, ktorý zahŕňa nielen správne fungovanie inštitúcií, kvalitnú infraštruktúru a rozvoj vzdelávania, ale aj zvyšovanie kvality existujúcich a vznik nových služieb.



"Za mesto Košice sme odhodlaní aktívne podporovať snahy a vytvárať možnosti spolupráce medzi všetkými zúčastnenými stranami, ktoré sa podieľajú na pozitívnej transformácii regiónu. Rozumieme obavám a neistotám, ktoré môžu vzniknúť s príchodom veľkých investícií, a sme odhodlaní čeliť týmto výzvam spoločne. Preto vítame iniciatívu AmCham Slovakia, ktorá vytvorila platformu s cieľom formovať kolektívnu víziu našej budúcnosti a definovať predpoklady pre jej úspech. Východné Slovensko považujeme za miesto nekonečných príležitostí a k podpore jeho rastu a prosperity sa hlásime aj prostredníctvom novovzniknutej organizácie ekonomického rozvoja, spoločnosti Business Košice," dopĺňa Marcel Gibóda, námestník primátora mesta Košice.



Nové investičné možnosti, ktoré dnes východ Slovenska očakáva, so sebou prirodzene prinášajú aj nemalé výzvy. Tak rozsiahle investície, závody, ich budúci dodávatelia a zamestnanci vyžadujú dôslednú prípravu a zapojenie celého regiónu. Predpokladajú spoluprácu štátu a samospráv a aj pochopenie a podporu zo strany občanov.



„Investície, ktoré okrem významného príjmu do štátneho rozpočtu prinesú aj dobre platené pracovné miesta, zvýšenú kúpyschopnosť obyvateľov a vyšsiu životnú úroveň, prispejú aj k rozvoju ďalších podnikateľských aktivít a prispejú tak k lepším podmienkam na život a podnikanie v regióne. Aktuálne sa prípravy posunuli o významný krok dopredu. Volvo je vlastníkom prvého sceleného pozemku v industriálnom parku a začína s výstavbou samotného závodu. Bol ukončený výkup pozemkov pre subdodávateľský park. Pokračuje vysporiadanie potrebnej infraštruktúry. Podali sme žiadosti o stavebné povolenia na stovky stavieb v rámci infraštruktúry, čo prinesie nebývalú záťaž na realizačný tím ale aj na úrady. Naplnenie výzvy predpokladá širokú podporu a nasadenie na všetkých úrovniach, nič z toho sa nestane samo od seba. Preto máme v slogane Spájame sily! budeme vás všetkých potrebovať,“ uzatvára Mgr., Ing. Miloslav Durec, LL.M. konateľ, Valaliky Industrial Park, s.r.o.