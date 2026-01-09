< sekcia Ekonomika
Nové kalkulačky vyrátajú poistné SZČO a dobrovoľne poistených
SZČO si v kalkulačke zadá príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti, čiastkový základ dane a zaplatené poistné.
Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2026 pripravila nové kalkulačky na informatívny výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby. Kalkulačky sú zverejnené na webovej stránke poisťovne a slúžia na výpočet poistného za obdobie od 1. januára 2026.
SZČO si v kalkulačke zadá príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti, čiastkový základ dane a zaplatené poistné. Nástroj jej následne vypočíta vymeriavací základ aj jednotlivé sumy poistného na nemocenské, starobné a invalidné poistenie a do rezervného fondu solidarity, ako aj celkovú mesačnú sumu, ktorú bude odvádzať Sociálnej poisťovni.
Dobrovoľne poistená osoba si v kalkulačke najprv zvolí typ dobrovoľného poistenia, následne zadá vymeriavací základ a kalkulačka informatívne vypočíta jednotlivé druhy poistného aj ich súčet. Sociálna poisťovňa zároveň odkazuje na prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien v sociálnom poistení od 1. januára 2026 na svojom webe.
