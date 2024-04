Zürich 14. apríla (TASR) - Nové kapitálové požiadavky na švajčiarske banky spomalia rast UBS, uviedla švajčiarska ministerka financií Karin Keller-Sutterová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Švajčiarska vláda v stredu (10. 4.) predložila návrh sprísnenia kapitálových požiadaviek pre bankový sektor. Ak by sa prijala nová regulácia, ktorej cieľom je zabrániť opakovaniu kolapsu Credit Suisse, najväčšia švajčiarska banka bude musieť mať viac kapitálu, čo ovplyvní aj možnosti jej rastu, povedala Keller-Sutterová v rozhovore pre Aargauer Zeitung.



"Stručne povedané, rast bude drahší," uviedla ministerka. Navrhované zmeny sa zameriavajú na štyri najväčšie banky v krajine, pričom obsahujú 22 opatrení a viac ako 200 strán odporúčaní, ako dohliadať na tie, ktoré sú považované za "príliš veľké na to, aby skrachovali".



Švajčiarska vláda chce opatrenia zaviesť rýchlo a v prvej polovici roka 2025 by mala predložiť dva balíky na implementáciu.



Keller-Sutterová z opatrení spomenula návrh na zmenu spôsobu, akým musia švajčiarske materské spoločnosti - UBS a ďalšie systémové banky v krajine - v budúcnosti kryť svoje zahraničné podiely so 100 % vlastného kapitálu, pričom v súčasnosti je to 60 %.



"Ak túto reguláciu upravíme teraz, bude to mať dôsledky na rast a veľkosť UBS," uviedla Keller-Sutterová. Dodala, že zvýšenie kapitálových požiadaviek by tiež uľahčilo rokovania so zahraničnými orgánmi v prípade krízy.



Podľa odhadu analytikov by si UBS mohla potrebovať ponechať 10 miliárd až 15 miliárd USD (9,39 miliardy až 14,08 miliardy eur) dodatočného kapitálu v porovnaní s tým, čo má v súčasnosti.



(1 EUR = 1,0652 USD)