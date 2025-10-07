< sekcia Ekonomika
Nové letecké spojenie s Gdanskom má prilákať turistov do Tatier
Linka bude do Popradu z Gdansku premávať dvakrát týždenne - vo štvrtok a v nedeľu.
Autor TASR
Poprad/Liptovský Mikuláš 7. októbra (TASR) - Z Letiska Poprad-Tatry bude od 25. decembra premávať priama letecká linka do poľského Gdansku. Nové spojenie má potenciál prilákať poľských turistov na zimnú dovolenku vo Vysokých Tatrách a na Liptove. Ako TASR informovala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková, ide o veľkú výzvu - rýchlo pripraviť pobytové balíky pre lyžiarov aj s transfermi z letiska a zabojovať o novú klientelu.
„Letisko Poprad má z pohľadu turizmu obrovský potenciál. Lyžiari sa vedia dostať do vybraných ubytovacích zariadení priamo v Poprade do pár minút od príletu a na svahoch či v ubytovacích zariadeniach vo Vysokých Tatrách a v Jasnej môžu byť do maximálne hodiny. Toto je ponuka, ktorá je pre slovenské horské strediská obrovskou konkurenčnou výhodou, ktorú chceme využiť,“ uviedla Blašková.
Otvorenie novej linky avizovala letecká spoločnosť Wizz Air na tlačovej konferencii v Gdansku. „Linka bude do Popradu z Gdansku premávať dvakrát týždenne - vo štvrtok a v nedeľu. Prvý let do Tatier nás čaká na Vianoce, a to 25. decembra 2025,“ uviedla riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Liptov Darina Bartková.
Lákadlom pre poľských návštevníkov môžu byť aj vodné parky v Poprade, Bešeňovej a Liptovskom Mikuláši, ako aj Tatranský ľadový dóm na Hrebienku či ponuka zimnej turistiky na horské chaty. „Na spojení sme pracovali niekoľko mesiacov a veríme v úspech tejto linky. V tejto chvíli je dôležité, aby cestovné kancelárie, hotelieri aj dopravcovia zareagovali a pripravili atraktívne pobytové balíky prioritne smerované na lyžiarske pobyty do Tatranskej Lomnice, na Štrbské Pleso a do Jasnej,“ doplnil riaditeľ Letiska Poprad-Tatry Ján Pitoňák.
