< sekcia Ekonomika
Nové linky z Bratislavy: Dostanete sa aj do Tel Avivu a na Mykonos
Len pred týždňom spustili novú linku do Podgorice v Čierne Hore.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 28. mája (TASR) - Tri nové pravidelné letecké linky pribúdajú v týchto dňoch s odletom z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave. Vo štvrtok otvára letecký dopravca Wizz Air úplne novú linku do izraelského Tel Avivu a späť, o niekoľko dní začne lietať novou linkou na grécky ostrov Mykonos a len pred týždňom spustil novú linku do Podgorice v Čierne Hore. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
Do Tel Avivu a z neho sa bude s Wizz Air lietať z Bratislavy od 28. mája tri razy týždenne - v utorok, vo štvrtok a v nedeľu. Do Bratislavy budú opäť od konca mája smerovať aj izraelskí turisti s dopravcom Arkia Israeli Airlines, a to charterovými letmi s klientelou na objednávku izraelskej cestovnej agentúry.
„Očakávame, že priama linka z Tel Avivu bude silnou tzv. incomingovou leteckou linkou, ktorá prinesie do Bratislavského kraja mnoho návštevníkov z Izraela. Vidíme to už na veľmi vysokej obsadenosti prvých plánovaných rotácií,“ potvrdil Daniel Kulla z oddelenia leteckého obchodu bratislavského letiska.
Po upokojení situácie v regióne Blízkeho východu letisko počíta aj so zvyšujúcim sa záujmom cestovateľov zo svojej spádovej oblasti do Izraela.
Prvý letný mesiac jún prinesie ďalšiu novú letnú destináciu. Už 8. júna poletia prví dovolenkári z Bratislavy novou linkou na grécky ostrov Mykonos, známy modro-bielymi domčekmi a veternými mlynmi. „Keďže grécke ostrovy budú patriť v tomto roku medzi vyhľadávané destinácie letnej sezóny, letieť na Mykonos bude možné z Bratislavy do konca letnej sezóny, do 23. októbra každý piatok a pondelok,“ uviedla Demovičová.
Len pred týždňom Wizz Air spustil nové pravidelné lety z bratislavského letiska do Podgorice, hlavného mesta Čiernej Hory. „Tri rotácie letov týždenne sú ideálne na predĺžený víkend či týždňovú aj dlhšiu letnú dovolenku v Čiernej Hore,“ pripomenula Demovičová s tým, že využiť ich možno počas letnej sezóny do 24. októbra 2026.
Všetky nové lety z bratislavského letiska zabezpečuje Wizz Air svojimi lietadlami typu Airbus A321neo s kapacitou 239 cestujúcich.
Do Tel Avivu a z neho sa bude s Wizz Air lietať z Bratislavy od 28. mája tri razy týždenne - v utorok, vo štvrtok a v nedeľu. Do Bratislavy budú opäť od konca mája smerovať aj izraelskí turisti s dopravcom Arkia Israeli Airlines, a to charterovými letmi s klientelou na objednávku izraelskej cestovnej agentúry.
„Očakávame, že priama linka z Tel Avivu bude silnou tzv. incomingovou leteckou linkou, ktorá prinesie do Bratislavského kraja mnoho návštevníkov z Izraela. Vidíme to už na veľmi vysokej obsadenosti prvých plánovaných rotácií,“ potvrdil Daniel Kulla z oddelenia leteckého obchodu bratislavského letiska.
Po upokojení situácie v regióne Blízkeho východu letisko počíta aj so zvyšujúcim sa záujmom cestovateľov zo svojej spádovej oblasti do Izraela.
Prvý letný mesiac jún prinesie ďalšiu novú letnú destináciu. Už 8. júna poletia prví dovolenkári z Bratislavy novou linkou na grécky ostrov Mykonos, známy modro-bielymi domčekmi a veternými mlynmi. „Keďže grécke ostrovy budú patriť v tomto roku medzi vyhľadávané destinácie letnej sezóny, letieť na Mykonos bude možné z Bratislavy do konca letnej sezóny, do 23. októbra každý piatok a pondelok,“ uviedla Demovičová.
Len pred týždňom Wizz Air spustil nové pravidelné lety z bratislavského letiska do Podgorice, hlavného mesta Čiernej Hory. „Tri rotácie letov týždenne sú ideálne na predĺžený víkend či týždňovú aj dlhšiu letnú dovolenku v Čiernej Hore,“ pripomenula Demovičová s tým, že využiť ich možno počas letnej sezóny do 24. októbra 2026.
Všetky nové lety z bratislavského letiska zabezpečuje Wizz Air svojimi lietadlami typu Airbus A321neo s kapacitou 239 cestujúcich.