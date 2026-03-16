< sekcia Ekonomika
Nové linky z Bratislavy podporia príjazdový turizmus z Nemecka
Letecké spojenie medzi Berlínom a Bratislavou bude fungovať štyrikrát týždenne - v pondelok, stredu, piatok a nedeľu.
Autor TASR
Bratislava 16. marca (TASR) - Nové letecké linky medzi Bratislavou a Berlínom (od 16. 3.) a Dortmundom (od 17. 3.) umožnia dostupnejšie spojenie medzi Slovenskom a Nemeckom. Zároveň podporia cestovný ruch a zjednodušia turistické aj obchodné cesty medzi oboma krajinami. „Očakávame, že nové spojenia nášho hlavného mesta výrazne podporia ďalší rozvoj príjazdového turizmu z Nemecka, najmä pri krátkodobých pobytoch, víkendových cestách či obchodných rokovaniach,“ uviedol generálny riaditeľ národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel Matej Fekete.
Letecké spojenie medzi Berlínom a Bratislavou bude fungovať štyrikrát týždenne - v pondelok, stredu, piatok a nedeľu. Linku medzi Dortmundom a Bratislavou budú môcť cestujúci využívať trikrát týždenne - v utorok, vo štvrtok a v sobotu. Obe spojenia prevádzkuje nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air.
„Nové priame linky budú prínosom pre príjazdový turizmus, ale aj pre obchodné a súkromné cesty Slovákov a cestujúcich z okolitých krajín do Nemecka,“ priblížil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dušan Novota. Pravidelné letecké spojenie hlavných miest Slovenska a Nemecka sa podľa neho obnovuje po ôsmich rokoch, pričom základňa dopravcu Wizz Air na bratislavskom letisku umožňuje rozširovať sieť leteckých liniek z Bratislavy vrátane nových priamych spojení do Berlína a Dortmundu.
Slovensko je medzi nemeckými cestovateľmi obľúbené. V minulom roku k nám zavítalo podľa Štatistického úradu SR viac ako 176.000 návštevníkov z Nemecka, čo bolo medziročne viac o 15 %. Slovensko sa pre Nemcov vďaka novým priamym leteckým spojeniam stáva ešte dostupnejšie.
Nemci podľa Slovakia Travel obľubujú najmä návštevy miest, kúpeľné a wellness pobyty a prírodnú turistiku. Dlhodobo patria k najvýznamnejším zahraničným návštevníkom Slovenska - vlani tvorili vyše sedem percent všetkých turistov z cudziny, v príjazdovom cestovnom ruchu si stabilne držia tretiu priečku.
„Slovensko je pre nemeckých cestovateľov atraktívnou a stále populárnejšou destináciou. V roku 2025 u nás strávili viac ako 420.000 nocí, priemerná dĺžka pobytu dosiahla 2,4 noci. Najčastejšie k nám prichádzali v letných mesiacoch od júna do septembra,“ dodal Fekete. Viac ako polovica smerovala do Bratislavského kraja, ktorý je pre nemeckých návštevníkov prirodzenou vstupnou bránou na Slovensko.
Letecké spojenie medzi Berlínom a Bratislavou bude fungovať štyrikrát týždenne - v pondelok, stredu, piatok a nedeľu. Linku medzi Dortmundom a Bratislavou budú môcť cestujúci využívať trikrát týždenne - v utorok, vo štvrtok a v sobotu. Obe spojenia prevádzkuje nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air.
„Nové priame linky budú prínosom pre príjazdový turizmus, ale aj pre obchodné a súkromné cesty Slovákov a cestujúcich z okolitých krajín do Nemecka,“ priblížil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dušan Novota. Pravidelné letecké spojenie hlavných miest Slovenska a Nemecka sa podľa neho obnovuje po ôsmich rokoch, pričom základňa dopravcu Wizz Air na bratislavskom letisku umožňuje rozširovať sieť leteckých liniek z Bratislavy vrátane nových priamych spojení do Berlína a Dortmundu.
Slovensko je medzi nemeckými cestovateľmi obľúbené. V minulom roku k nám zavítalo podľa Štatistického úradu SR viac ako 176.000 návštevníkov z Nemecka, čo bolo medziročne viac o 15 %. Slovensko sa pre Nemcov vďaka novým priamym leteckým spojeniam stáva ešte dostupnejšie.
Nemci podľa Slovakia Travel obľubujú najmä návštevy miest, kúpeľné a wellness pobyty a prírodnú turistiku. Dlhodobo patria k najvýznamnejším zahraničným návštevníkom Slovenska - vlani tvorili vyše sedem percent všetkých turistov z cudziny, v príjazdovom cestovnom ruchu si stabilne držia tretiu priečku.
„Slovensko je pre nemeckých cestovateľov atraktívnou a stále populárnejšou destináciou. V roku 2025 u nás strávili viac ako 420.000 nocí, priemerná dĺžka pobytu dosiahla 2,4 noci. Najčastejšie k nám prichádzali v letných mesiacoch od júna do septembra,“ dodal Fekete. Viac ako polovica smerovala do Bratislavského kraja, ktorý je pre nemeckých návštevníkov prirodzenou vstupnou bránou na Slovensko.