Nové lode z Komárna sa plavia po Dunaji cez kanál Sió k Balatonu

Komárno 28. júna (TASR) - Spoločnosť SAM Shipbuilding and Machinery v Komárne vyrobila dve kompy a dva katamarány pre maďarskú spoločnosť Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART). Lode budú zabezpečovať dopravu na Balatone a sú súčasťou prvej fázy procesu modernizácie lodnej spoločnosti plánovanej do roku 2030, informovala BAHART.



Na kúpu dvoch 45 metrov dlhých trajektov a dvoch 35 metrov dlhých katamaránov za 5,7 miliardy forintov (15,47 milióna eur) získala firma štátnu dotáciu. "Moderné lode sú významné nielen z turistického hľadiska, ale dôležitú úlohu budú mať aj v miestnej doprave. Obyvatelia miest okolo jazera budú môcť ľahšie cestovať medzi dvoma brehmi," uviedla BAHART.



Nové lode neprišli k Balatonu od zmeny režimu. Tri katamarány, ktoré BAHART získala v rokoch 1978 až 1981, premávajú dodnes. Priemerný vek trajektov sa pohybuje od 50 do 60 rokov.



Flotila lodí sa plaví z Komárna na Balaton po Dunaji cez vodný kanál Sió vďaka vlečným a tlačiacim člnom. Nové lode pre ich veľkosť nie je možné preplaviť cez kanál v plne zmontovanom stave, preto boli časti lodí demontované. Ich opätovná montáž na Balatone bude trvať niekoľko mesiacov.