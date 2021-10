Stredoškoláci v P. Bystrici sa môžu tešiť na nové multifunkčné ihrisko

Považská Bystrica 16. októbra (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) postavil v areáli Strednej odbornej školy (SOŠ) strojníckej v Považskej Bystrici moderné multifunkčné ihrisko. Slúžiť bude aj študentom okolitých škôl, do jeho výstavby investoval kraj viac ako 200.000 eur.



Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku v SOŠ strojníckej študuje aktuálne 570 žiakov, v jej blízkosti sú však aj ďalšie stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – obchodná akadémia, stredná zdravotnícka škola a gymnázium, ale aj školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.



"Je to taký stredoškolský kampus, spoločne s tým v Trenčíne jeden z najväčších, kde len na stredných školách študuje viac ako 1600 žiakov. Verím, že toto ihrisko bude čo najviac otvorené pre všetkých športuchtivých žiakov," povedal počas odovzdania ihriska do užívania Baška.



Ako informoval zástupca zhotoviteľa Miroslav Kováč, ide o ihrisko s najmodernejším povrchom určeným na športy ako je volejbal, basketbal, tenis či minifutbal.



"Rozmery ihriska sú 34,5 x 18 metrov, jeho ochrannú bariéru tvorí mantinel a päť metrov vysoké ochranné siete, disponuje bezbariérovým prístupom aj osvetlením," doplnil Kováč s tým, že súčasťou ihriska je kamerový systém.



"Výrazne sa nám zlepšia podmienky na výchovno-vzdelávací proces a zvýši sa aj kvalita telesnej výchovy a krúžková činnosť. Podarilo sa nám zrekonštruovať celý areál, pretože táto investícia bola spojená aj s vybudovaním prístupovej cesty," povedal riaditeľ školy Štefan Capák.