Nové nabíjačky elektromobilov berú už iba platobné karty, nie hotovosť

Brusel 15. apríla (TASR) - Od 13. apríla musia byť všetky nové nabíjacie stanice pre elektromobily a čerpacie stanice pre autá na vodíkový pohon v rámci Európskej únie vybavené systémom platby cez bankové karty. Staršie typy nabíjacích staníc sa budú musieť platobným kartám prispôsobiť do 1. januára 2027, pripomenula v pondelok belgická televízna stanica RTBF.



Cieľom je, aby všetky funkčné terminály pre elektromobily a hybridné autá prevádzkované v rámci EÚ ponúkali len túto platobnú metódu.



Nadobudnutie platnosti európskeho nariadenia o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (AFIR) v tomto roku stanovuje, že používatelia vozidiel na elektrický alebo vodíkový pohon musia mať možnosť jednoduchej platby na nabíjacích alebo čerpacích staniciach pomocou platobných kariet alebo bezkontaktného zariadenia, bez potreby predplatného a tiež s úplnou transparentnosťou cien.



Rýchlonabíjacie stanice pre elektromobily inštalované od 13. apríla už musia mať integrovaný systém platby bankovou kartou. Ostatné terminálny, ktoré sú už v prevádzke, budú musieť byť prispôsobené na bezhotovostné platby najneskôr do 1. januára 2027.



Cieľom je podporiť používanie verejných terminálov, ktorých používanie je dnes často zdĺhavé a líši sa od jedného operátora k druhému. Harmonizácia všetkých terminálov zovšeobecnením platby bankovou kartou by podľa Európskej komisie mala prispieť k ďalšej demokratizácii používania elektromobilov v Únii.



Nariadenie AFIR okrem iného stanovuje aj to, že od roku 2025 budú každých 60 km pozdĺž hlavných dopravných trás v EÚ inštalované rýchlonabíjacie stanice pre elektromobily s výkonom najmenej 150 kW. To isté platí aj pre ťažké úžitkové vozidlá. Prístavy a letiská v EÚ musia byť schopné do roku 2030 poskytovať nabíjanie elektrickou energiu na nábrežiach a pred nástupišťami letísk.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)