Nové objednávky na tovar dlhodobej spotreby v USA v apríli vzrástli

Washington 24. mája (TASR) - Nové objednávky na trvanlivé priemyselné výrobky z USA v apríli 2024 nečakane vzrástli po výraznej revízii údajov za marec. Oznámilo to v piatok americké ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa najnovších štatistík sa nové objednávky na tovar dlhodobej spotreby v USA v apríli zvýšili o 0,7 % oproti marcu, keď po revízii smerom nadol medzimesačne vzrástli o 0,8 %.



Ekonómovia pritom očakávali pokles objednávok na tovary dlhodobej spotreby v apríli o 0,8 % po pôvodnom náraste o 2,6 % v marci.



K lepším, ako odhadovaným aprílovým výsledkom prispel najmä nestály dopyt po dopravných zariadeniach, ktorý vzrástol o 1,2 % (o 2,5 % v marci).



Bez započítania nestálych objednávok na dopravné zariadenia sa objednávky tovarov dlhodobej spotreby v apríli zvýšili o 0,4 % po stagnácii v marci. Aj tento výsledok prekonal odhady ekonómov, ktorí predpovedali, že stúpnu len o 0,1 %.



Štatistiky odhalili tiež, že v apríli vzrástli aj objednávky na kapitálové produkty bez vojenských výrobkov, čo je pozorne sledovaný ukazovateľ investičných plánov firiem, a to o 0,3 %. To znamená zotavenie sa z marcového poklesu o 0,1 %.