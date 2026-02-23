< sekcia Ekonomika
Nové objednávky spracovateľského priemyslu v USA v decembri klesli
Autor TASR
Washington 23. februára (TASR) - Nové objednávky amerického spracovateľského priemyslu sa v decembri v súlade s očakávaniami ekonómov znížili. Ukázali to údaje, ktoré v pondelok zverejnilo ministerstvo obchodu USA. Rezort uviedol, že objednávky v decembri klesli o 0,7 % po prudkom novembrovom raste o 2,7 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Motorom decembrového poklesu objednávok spracovateľského priemyslu v USA bolo zníženie dopytu po tovaroch dlhodobej spotreby o 1,4 % po jeho zvýšení o 5,4 % v novembri. Napríklad objednávky dopravných prostriedkov sa v decembri zmenšili o 5,4 % po prudkom raste o 15,2 % v predchádzajúcom mesiaci.
Americké ministerstvo obchodu ďalej uviedlo, že objednávky tovarov krátkodobej spotreby sa v decembri prakticky nezmenili po tom, ako v novembri mierne klesli o 0,1 %. Zásoby tovarov spracovateľského priemyslu v USA sa v decembri nepatrne zvýšili, a to o 0,1 % po posilnení o 0,2 % v predchádzajúcom mesiaci.
