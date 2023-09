Nové objednávky v nemeckom elektronickom priemysle v júli klesli

Frankfurt nad Mohanom 11. septembra (TASR) - Nové objednávky elektronického a elektrotechnického priemyslu v Nemecku v júli výrazne klesli. Ich hodnota sa v medziročnom porovnaní znížila o 17,4 %, oznámilo v pondelok Združenie nemeckého elektrotechnického a elektronického priemyslu ZVEI. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Pod zníženie objednávok sa podpísal vysoký porovnávací základ, keďže júl 2022 bol mimoriadne silný, uviedol hlavný ekonóm združenia Andreas Gontermann. Za sedem mesiacov do konca júla 2023 objednávky klesli len mierne, a to o 0,5 %, doplnil. Tržby odvetvia sa v sledovanom období zvýšili o 12,6 % na 139,4 miliardy eur. Pri pohľade do budúcnosti boli však firmy opäť pesimistické, už piaty mesiac po sebe.