Nové objednávky v priemysle medziročne poklesli o 7,6 %
Medziročné zníženie sa v druhom mesiaci roka 2026 prejavilo v ôsmich z 12 mesačne sledovaných odvetví priemyslu.
Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - Nové objednávky v priemysle dosiahli vo februári 2026 objem 5,56 miliardy eur, pri medziročnom poklese o 7,6 %. Nepriaznivý trend tak pokračuje už piaty mesiac po sebe. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky v priemysle vo februári 2026 oproti januáru 2026 znížili o 2,9 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Medziročné zníženie sa v druhom mesiaci roka 2026 prejavilo v ôsmich z 12 mesačne sledovaných odvetví priemyslu. Celkový vývoj najvýznamnejšie ovplyvnil medziročný pokles objednávok vo výrobe motorových vozidiel, návesov a prívesov (o 12,8 %), výrobe a spracovaní kovov (o 7,4 %) a vo výrobe kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení (o 6,1 %).
Objednávky medziročne vzrástli najmä vo výrobe strojov a zariadení inde nezaradených (o 9,7 %), výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov (o 11,3 %) a vo výrobe ostatných dopravných prostriedkov (o 31 %).
Medziročné zníženie sa v druhom mesiaci roka 2026 prejavilo v ôsmich z 12 mesačne sledovaných odvetví priemyslu. Celkový vývoj najvýznamnejšie ovplyvnil medziročný pokles objednávok vo výrobe motorových vozidiel, návesov a prívesov (o 12,8 %), výrobe a spracovaní kovov (o 7,4 %) a vo výrobe kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení (o 6,1 %).
Objednávky medziročne vzrástli najmä vo výrobe strojov a zariadení inde nezaradených (o 9,7 %), výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov (o 11,3 %) a vo výrobe ostatných dopravných prostriedkov (o 31 %).