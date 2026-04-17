Nové objednávky v priemysle medziročne poklesli o 7,6 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Medziročné zníženie sa v druhom mesiaci roka 2026 prejavilo v ôsmich z 12 mesačne sledovaných odvetví priemyslu.

Bratislava 17. apríla (TASR) - Nové objednávky v priemysle dosiahli vo februári 2026 objem 5,56 miliardy eur, pri medziročnom poklese o 7,6 %. Nepriaznivý trend tak pokračuje už piaty mesiac po sebe. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky v priemysle vo februári 2026 oproti januáru 2026 znížili o 2,9 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Medziročné zníženie sa v druhom mesiaci roka 2026 prejavilo v ôsmich z 12 mesačne sledovaných odvetví priemyslu. Celkový vývoj najvýznamnejšie ovplyvnil medziročný pokles objednávok vo výrobe motorových vozidiel, návesov a prívesov (o 12,8 %), výrobe a spracovaní kovov (o 7,4 %) a vo výrobe kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení (o 6,1 %).

Objednávky medziročne vzrástli najmä vo výrobe strojov a zariadení inde nezaradených (o 9,7 %), výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov (o 11,3 %) a vo výrobe ostatných dopravných prostriedkov (o 31 %).
Neprehliadnite

GAŠPAR: Voľby poštou zo zahraničia sa dajú manipulovať,treba to zmeniť

VIDEO: TRAGICKÁ ZRÁŽKA VLAKU S KAMIÓNOM: Hlásia úmrtie a 21 zranených

J. HRABKO KOMENTUJE VOĽBY V MAĎARSKU: Vecne a politicky

TÝŽDENNÍK: Voľbami nič nekončí, ale veľa začína