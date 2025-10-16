Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nové objednávky v priemysle v auguste 2025 medziročne klesli o 8,3 %

Medziročný pokles sa v ôsmom mesiaci tohto roka prejavil v deviatich z 12 mesačne sledovaných odvetví priemyslu.

Bratislava 16. októbra (TASR) - Hodnota nových objednávok v priemysle v auguste 2025 medziročne klesla o 8,3 % a dosiahla objem 5,04 miliardy eur. Pokles tak pokračoval už piaty mesiac v rade, pričom august priniesol zatiaľ najvýraznejšie tempo. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky v priemysle v auguste 2025 oproti júlu 2025 znížili o 0,3 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Medziročný pokles sa v ôsmom mesiaci tohto roka prejavil v deviatich z 12 mesačne sledovaných odvetví priemyslu. Celkový vývoj najvýznamnejšie ovplyvnil medziročný pokles objednávok vo výrobe motorových vozidiel, návesov a prívesov (o 11,9 %), výrobe elektrických zariadení (o 21,3 %) a vo výrobe kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení (o 11,5 %).

Objednávky medziročne vzrástli najmä vo výrobe strojov a zariadení inde nezaradených (o 8,7 %), výrobe ostatných dopravných prostriedkov (o 51,1 %) a vo výrobe a spracovaní kovov (o 2,3 %).
