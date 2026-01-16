< sekcia Ekonomika
Nové objednávky v priemysle v novembri 2025 medziročne klesli o 3,2 %
Tempo poklesu sa oproti predchádzajúcemu mesiacu výrazne zmiernilo.
Bratislava 16. januára (TASR) - Hodnota nových objednávok v priemysle dosiahla v novembri 2025 objem 5,9 miliardy eur, pričom medziročne klesla o 3,2 %. Tempo poklesu sa oproti predchádzajúcemu mesiacu výrazne zmiernilo. Od začiatku roka 2025 však objednávky zaznamenali medziročne nižšiu hodnotu už po siedmy raz. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky v priemysle v novembri 2025 oproti októbru 2025 znížili o 1 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Medziročný pokles sa v 11. mesiaci minulého roka prejavil v siedmich z 12 mesačne sledovaných odvetví priemyslu. Celkový vývoj najvýznamnejšie ovplyvnil medziročný pokles objednávok vo výrobe motorových vozidiel, návesov a prívesov (o 8,6 %), výrobe a spracovaní kovov (o 5,5 %) a vo výrobe kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení (o 3 %).
Objednávky medziročne vzrástli najmä vo výrobe strojov a zariadení inde nezaradených (o 16,9 %), výrobe ostatných dopravných prostriedkov (o 100,3 %) a vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov (o 11,4 %).
