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Nové objednávky v priemysle v septembri klesli o 3,9 %
Ich hodnota sa tak medziročne znížila už siedmy mesiac v tomto roku, pričom aktuálne tempo poklesu bolo tretie najvýraznejšie od začiatku tohto roka.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Nové objednávky v priemysle v septembri 2026 medziročne klesli o 3,9 % na 6,32 miliardy eur. Ich hodnota sa tak medziročne znížila už siedmy mesiac v tomto roku, pričom aktuálne tempo poklesu bolo tretie najvýraznejšie od začiatku tohto roka. Ako v pondelok informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR, po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky v septembri oproti augustu zvýšili o 6 %.
Medziročné zníženie sa v deviatom mesiaci roka prejavilo v štyroch z 12 mesačne sledovaných odvetví priemyslu. „Celkový vývoj najvýznamnejšie ovplyvnil medziročný pokles objednávok vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov (o 69,9 %), výrobe kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení (o 31,4 %) a vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov (o 22,3 %),“ uviedol ŠÚ. Objednávky medziročne vzrástli najmä vo výrobe strojov a zariadení i.n. (o 19,5 %), výrobe a spracovaní kovov (o 12 %) a vo výrobe motorových vozidiel, návesov a prívesov (o 1 %).
Medziročné zníženie sa v deviatom mesiaci roka prejavilo v štyroch z 12 mesačne sledovaných odvetví priemyslu. „Celkový vývoj najvýznamnejšie ovplyvnil medziročný pokles objednávok vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov (o 69,9 %), výrobe kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení (o 31,4 %) a vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov (o 22,3 %),“ uviedol ŠÚ. Objednávky medziročne vzrástli najmä vo výrobe strojov a zariadení i.n. (o 19,5 %), výrobe a spracovaní kovov (o 12 %) a vo výrobe motorových vozidiel, návesov a prívesov (o 1 %).