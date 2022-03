Nové obmedzenia v Číne zasiahli Toyotu, Volkswagen aj firmu Foxconn

Peking 14. marca (TASR) – Snaha Číny obmedziť súčasnú vlnu pandémie ochorenia COVID-19, najväčšiu za dva roky, prinútila automobilky Toyota a Volkswagen, ako aj firmu Foxconn, dodávateľa Apple, zastaviť niektoré prevádzky. To vyvolalo obavy z ďalších problémov v dodávateľských reťazcoch.



Viaceré čínske provincie a mestá sprísnili obmedzenia v rámci stratégie nulovej tolerancie, ktorej cieľom je čo najrýchlejšie potlačiť šírenie nákazy. Je medzi nimi aj juhočínske technologické centrum Šen-čen, tzv. čínska Silicon Valley, kde prebieha masové testovanie po tom, ako boli zaznamenané desiatky nových prípadov ochorenia COVID-19. Tamojšie úrady zastavili verejnú dopravu a vyzvali ľudí, aby tento týždeň čo najviac pracovali z domu.



Čína tento rok zaznamenala viac prípadov ochorenia COVID-19 ako za celý rok 2021.



Spoločnosť Foxconn, formálne známa ako Hon Hai Precision Industry, uviedla, že jej operácie v Šen-čen budú až do odvolania pozastavené, a dodala, že nasadí záložné zariadenia, aby sa znížilo prerušenie výroby.



Podľa jedného zo zdrojov čínska vláda umožňuje spoločnostiam fungovať, ak dokážu vytvoriť tzv. systém uzavretého riadenia, kde by zamestnanci žili a pracovali v bubline. Takýto systém bol zavedený počas zimných olympijských hier v Pekingu.



V Šen-čene majú svoje prevádzky aj ďalšie taiwanské spoločnosti, ktoré museli zastaviť výrobu čipových substrátov a dosiek plošných spojov, a to Unimicron Technology, ktorý dodáva komponenty spoločnostiam Apple a Intel, a výrobca flexibilných dosiek plošných spojov Sunflex Technology.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.